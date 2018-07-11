Газзаев назвал фаворита матча 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия — Англия

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Государственной думы Валерий Газзаев назвал фаворита матча между сборными Хорватии и Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018 года.

« У сборной Англии очень амбициозная и молодая команда, которая прибавляет от игры к игре и подходит к полуфиналу в очень хорошем состоянии», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Он отметил, что сборная Англии показал свою лучшую на данный момент игру на ЧМ-2018 в матче со Швецией.

«Думаю, что сборная Англии по игре имеет преимущество над хорватами и является фаворитом полуфинала», — добавил специалист.

Матч Хорватия — Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:00.

Ранее Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча Хорватия — Англия.