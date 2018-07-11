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Газзаев назвал фаворита матча Хорватия — Англия
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Газзаев назвал фаворита матча 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия — Англия 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Государственной думы Валерий Газзаев назвал фаворита матча между сборными Хорватии и Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018 года.
« У сборной Англии очень амбициозная и молодая команда, которая прибавляет от игры к игре и подходит к полуфиналу в очень хорошем состоянии», — приводит слова Газзаева ТАСС.
Он отметил, что сборная Англии показал свою лучшую на данный момент игру на ЧМ-2018 в матче со Швецией.
«Думаю, что сборная Англии по игре имеет преимущество над хорватами и является фаворитом полуфинала», — добавил специалист.
Матч Хорватия — Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:00.
Ранее Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча Хорватия — Англия.
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