Дочь президента FIFA спасли врачи из Петербурга

Врачи из Петербурга спасли дочь президента FIFA

В Санкт-Петербурге врачи вырезали аппендицит семилетней дочери президента FIFA Джанни Инфантино . Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, девочку 8 июля отвезли в Детскую клиническую больницу педиатрического университета с жалобами на резкие боли в животе. В итоге у нее диагностировали аппендицит.

«Фонтанка» отметила, что операция была «сложной», но прошла успешно. Инфантино поблагодарил медиков.

По информации издания, он прилетел в Петербург и посетил больницу.

Супруга Инфантино приехала в Россию на прошлой неделе вместе с младшей из четырех дочерей.