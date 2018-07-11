Дочь президента FIFA спасли врачи из Петербурга

В Санкт-Петербурге врачи вырезали аппендицит семилетней дочери президента FIFA Джанни Инфантино. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, девочку 8 июля отвезли в Детскую клиническую больницу педиатрического университета с жалобами на резкие боли в животе. В итоге у нее диагностировали аппендицит.
«Фонтанка» отметила, что операция была «сложной», но прошла успешно. Инфантино поблагодарил медиков.
По информации издания, он прилетел в Петербург и посетил больницу.
Супруга Инфантино приехала в Россию на прошлой неделе вместе с младшей из четырех дочерей.