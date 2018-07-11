Порошенко поддержал оскорбивших Россию хорватов

Президент Украины Пётр Порошенко поддержал высказывания членов сборной Хорватии по футболу защитника Домагоя Виды и скаута Огнена Вукоевича после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в России.
На опубликованном видео Вида произносит «Слава Украине!», а Вукоевич говорит, что посвятил победу киевскому «Динамо».
«История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков. Хорватский народ, как никто другой, знает, чего стоит поддержка в дни тяжёлого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена. Украина, естественно, тоже готова поддержать настоящих друзей. Слава Украине!» — написал Порошенко в своём Twitter.
Історія відносин українців та хорватів сягає корінням у глибину віків
Хорвати як ніхто інший знають, чого вартує підтримка в дні тяжкого протистояння. Тим цінніші для нас слова підтримки Домагоя та Огнена
Україна, звичайно, теж готова підтримати справжніх друзів
Слава Україні! pic.twitter.com/9WnZtp6DMg— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 July 2018
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины (ФФУ) компенсирует бывшему хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, который был наложен на него Международной федерацией футбола (ФИФА).