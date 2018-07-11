Порошенко поддержал оскорбивших Россию хорватов

Історія відносин українців та хорватів сягає корінням у глибину віків



Хорвати як ніхто інший знають, чого вартує підтримка в дні тяжкого протистояння. Тим цінніші для нас слова підтримки Домагоя та Огнена



Україна, звичайно, теж готова підтримати справжніх друзів



Слава Україні! pic.twitter.com/9WnZtp6DMg— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 July 2018