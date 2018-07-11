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Порошенко поддержал оскорбивших Россию хорватов
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Порошенко поддержал высказывания членов сборной Хорватии по футболу Виды и Вукоевича 

RT на русском 11 июля 2018
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко поддержал высказывания членов сборной Хорватии по футболу защитника Домагоя Виды и скаута Огнена Вукоевича после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в России.
На опубликованном видео Вида произносит «Слава Украине!», а Вукоевич говорит, что посвятил победу киевскому «Динамо».
«История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков. Хорватский народ, как никто другой, знает, чего стоит поддержка в дни тяжёлого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена. Украина, естественно, тоже готова поддержать настоящих друзей. Слава Украине!» — написал Порошенко в своём Twitter.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины (ФФУ) компенсирует бывшему хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, который был наложен на него Международной федерацией футбола (ФИФА).
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