Россия одержала самую важную победу

Bloomberg: Россия одержала важную и настоящую победу благодаря ЧМ-2018

Американские журналисты пишут, что скандал с лозунгом «Слава Украине!», произнесенном членами хорватской национальной команды, повлиял на дружелюбную атмосферу ЧМ-2018.

Колумнист Bloomberg Леонид Бершидский считает, что в стране, которую «кормили военной пропагандой», большое спортивное событие, такое как ЧМ-2018, может стать рискованным мероприятием. По его мнению, у турнира в России, как и у подобных соревнований в других странах, всегда есть «подтекст ненависти», который скрыт под всеобщим весельем.

«Россия оказалась дружелюбной, щедрой хозяйкой для иностранных игроков и болельщиков. Изолированные вспышки негативной риторики широко осмеивались, а не усиливались», — подмечает автор.

Бершидский пишет, что серьезных инцидентов во время ЧМ не было. Однако, по его мнению, есть, кто действительно знает, как заставить россиян показать свои худшие черты характера — украинцы.

Автор приводит в пример инцидент с хорватами Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем, которые после победы их сборной над Россией выкрикнули лозунг «Слава Украине!» на видео.

«Это было большим оскорблением для россиян, чем поражение их команды», — утверждает журналист.

Бершидский также описывает реакции на ситуацию со стороны российских и украинских властей, ФИФА и болельщиков. По его мнению, Украина, хотя и не смогла отобраться на чемпионат мира в России, смогла вступить в политическую дискуссию вокруг турнира.

Автор считает, что у России не будет «беззаботного праздника», пока она «держится за присоединенный Крым». Вместе с тем, он отмечает, что никакого насилия против хорватских игроков или болельщиков не должно произойти. Бершидский считает, что «пропагандистские войны» не могут противостоять дружелюбности и силе футбола.

«Большинство россиян не воюют с Украиной, а тем более со своими сторонниками в Хорватии, по крайней мере, не в каком-либо физическом смысле», — пишет он.

Журналист подчеркивает, что Россия одержала «важную и настоящую победу» над враждебными и дезинформирующими представлениями о России как о «закрытом, ксенофобском обществе».

Напомним, после победы сборной Хорватии над командой России Вукоевич и Вида опубликовали видеозапись, на которой Вида выкрикнул «Слава Украине!», а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине.

Позже было опубликовано еще одно видео, на котором Вида кричит этот лозунг. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему эти слова Виды неправильно перевели. Согласно этой версии, хорватский игрок не делал политических заявлений и не высказывался в поддержку Украины, а просто использовал «Слава Украине!» в качестве приветствия.

В итоге ФИФА наказала Виду и Вукоевича. После этого украинские пользователи Facebook в отместку за наказание Виды и Вукоевича обвалили рейтинг страницы ФИФА в соцсети. Также Украина выразила готовность компенсировать штраф, наложенный на Вукоевича.