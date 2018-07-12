Собчак поддержала сборную Хорватии

Журналистка и участница президентской гонки 2018 года Ксения Собчак сообщила на своей странице в соцсети Twitter, какую сборную поддержит в финале чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Буду болеть за Хорватию», — заявила она.

По ее словам, это «логичное» решение, ведь «приятнее» знать, что в четвертьфинале команда России проиграла будущим чемпионам мира, а не неизвестно кому.

«Забыла добавить: "Слава Украине!"», — отреагировал один из подписчиков Собчак.

Пользователь был поддержан тремя десятками лайков и примерно таким же количеством аналогичных комментариев.

Минувшим вечером сборная Хорватии в дополнительное время обыграла Англию и вышла в первый в своей истории финал чемпионата мира.

За четыре дня до этого хорваты победили Россию в четвертьфинале мундиаля-2018, после чего их защитник Домагой Вида записал видео, на котором, крикнув «Слава Украине!», посвятил победу ей. После этого футболист дважды извинился перед россиянами, назвав свои слова «ошибкой».