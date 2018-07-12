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Собчак поддержала сборную Хорватии
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Собчак поддержала сборную Хорватии 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Журналистка и участница президентской гонки 2018 года Ксения Собчак сообщила на своей странице в соцсети Twitter, какую сборную поддержит в финале чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Буду болеть за Хорватию», — заявила она.
По ее словам, это «логичное» решение, ведь «приятнее» знать, что в четвертьфинале команда России проиграла будущим чемпионам мира, а не неизвестно кому.
«Забыла добавить: "Слава Украине!"», — отреагировал один из подписчиков Собчак.
Пользователь был поддержан тремя десятками лайков и примерно таким же количеством аналогичных комментариев.
Минувшим вечером сборная Хорватии в дополнительное время обыграла Англию и вышла в первый в своей истории финал чемпионата мира.
За четыре дня до этого хорваты победили Россию в четвертьфинале мундиаля-2018, после чего их защитник Домагой Вида записал видео, на котором, крикнув «Слава Украине!», посвятил победу ей. После этого футболист дважды извинился перед россиянами, назвав свои слова «ошибкой».
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