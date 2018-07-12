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В фан-зоне ЧМ задержали преступников в бегах
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В фан-зоне ЧМ задержали преступников в бегах 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Во время матча Россия-Хорватия в одной из фан-зон ЧМ-2018 полиция задержала двух преступников, год находившихся в розыске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Один из задержанных, Андрей Згарданов, был приговорен к году тюрьмы за нападение на полицейского. Второй задержанный, Рафик Асатрян, находился в международном розыске за уклонение от службы в армии.
Mash отмечает, что обоих преступников удалось задержать на площадке, где собрались 25 тысяч болельщиков.
Ранее издание Life сообщило, что ФСИН удалось задержать более 300 преступников, находившихся в региональном и федеральном розыске. Все они были задержаны в рамках операции «Контингент-2018», проходившей в 11 городах ЧМ-2018. Среди задержанных оказались наркоторговцы, мошенники, воры и неплательщики алиментов.
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