В фан-зоне ЧМ задержали преступников в бегах

Во время матча Россия-Хорватия в одной из фан-зон ЧМ-2018 полиция задержала двух преступников, год находившихся в розыске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из задержанных, Андрей Згарданов, был приговорен к году тюрьмы за нападение на полицейского. Второй задержанный, Рафик Асатрян, находился в международном розыске за уклонение от службы в армии.

Mash отмечает, что обоих преступников удалось задержать на площадке, где собрались 25 тысяч болельщиков.