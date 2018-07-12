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Европа пытается сорвать финал ЧМ-2018
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Европа пытается сорвать финал ЧМ-2018 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Reuters
Запад пытается сорвать финал чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Дни.ру».
Портал обратил внимание на ряд «русофобских» инцидентов, произошедших за последнее время. Сразу два из них произошли накануне.
11 июля власти Греции приняли решение о высылке двух российских дипломатов, которые совершили некие «незаконные действия» на ее территории, «вмешавшись» в ее внутренние дела. По той же причине Афины запретили въезд еще двум дипработникам.
Также накануне делегация России была вынуждена покинуть заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за «издевательства», как произошедшее описал глава делегации Петр Толстой. По его словам, мало того что коллеги из Украины внесли на рассмотрение ассамблеи «антироссийскую резолюцию», так и в нарушение регламента не явились на ее рассмотрение, уведомив об этом главу ПА ОБСЕ телефонным звонком и СМС-сообщением.
«Да хоть почтовым голубем!» — заявил Толстой, отметив, что ни телефонный разговор, ни СМС, ни голубиная почта «не имеют юридической силы».
Кроме того, два дня назад состоялась «атака» на сам российский мундиаль. Британский журналист Тим Уайт представил в Брюсселе свое «расследование» коррупции в ФИФА, которая «допустила» проведение первенства мира в России. Во время презентации документального фильма в городе, приютившем штаб-квартиру Евросоюза, британец заявил, что весь мир «понимает», что турнир не должен был достаться стране, которая является «агрессором» в войне на Украине.
Также в перечне «русофобских» инцидентов портал упоминает выкрик «Слава Украине!», которым хорватский футболист Домагой Вида «отпраздновал» победу своей сборной над Россией в 1/4 финала чемпионата мира, а также новое отравление ядом «Новичок» в Великобритании в самый разгар мундиаля.
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