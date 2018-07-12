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Хорватские министры провели заседание в майках сборной
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Хорватские министры провели заседание в майках сборной 

Рамблер 6 часов назад
Фото: vlada.gov.hr
Хорватские министры явились на сегодняшнее заседание правительства в майках футбольной сборной страны.
Судя по фотографии, опубликованной на официальном сайте правительства Хорватии, каждый из министров пришел на 106-ю сессию органа исполнительной власти в спортивных футболках в знак поддержки национальной сборной, накануне сенсационно добившейся выхода в финал чемпионата мира по футболу 2018 года.
Накануне сборная Хорватии со счетом 2:1 победила Англию и вышла в финал первого мундиаля, который проходит на территории России. В основное время матча обе команды отличились по разу, а в дополнительное хорват Марио Манджукич забил решающий гол.
Финал чемпионата мира по футболу 2018 года состоится 15 июля на московской арене «Лужники». Он станет для Хорватии первым в истории, а противостоять ей будет сборная Франции, два дня назад обыгравшая Бельгию в полуфинале турнира.
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