Канделаки вступилась за красивых болельщиц

Канделаки сказала, почему российских болельщиц нельзя не показывать по ТВ

Медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала просьбу ФИФА реже показывать красивых болельщиц на стадионах во время ЧМ–2018.

По словам генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки, все страны мира, транслирующие ЧМ–2018, заинтересованы в том, чтобы повышать культуру боления, но подходить к требованию ФИФА реже показывать болельщиц из-за потенциального сексистского скандала надо взвешенно, поскольку в России живет много красивых женщин, и их красоту прятать не надо.

«Мы все всерьез относимся к требованиям ФИФА и, конечно, все их инструкции будут выполнены. Антидискриминационные программы в спорте и спортивном вещании — это важный шаг для открытости и безопасности самого спорта и его достижений в первую очередь. Ну и давайте не забывать, что спорт ориентирован на семейное телесмотрение. Важно предоставить возможность всем группам наслаждаться спортом без дискриминационного подтекста», — приводит ее слова «Говорит Москва».

Медиаменеджер напомнила о случаях сексизма и преследованиях некоторых женщин-ведущих фанатами, но считает, что подходить к решению этого вопроса нужно взвешенно.

«В России правда очень много красивых и привлекательных женщин. Эти женщины наше достояние, мы ими гордимся. Мне кажется, будет странно, если операторы будут действовать слишком выборочно при съемке трибун болельщиков. Потому что нельзя же не показывать российских женщин, только потому, что они красивые и привлекательные», — уточнила она.

Напомним, ранее глава департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддиеки попросил телекомпании, транслирующие футбольные матчи, уделять меньше внимания красивым болельщицам во время прямых включений с чемпионата мира.