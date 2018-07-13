Ещё
Канделаки вступилась за красивых болельщиц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канделаки сказала, почему российских болельщиц нельзя не показывать по ТВ 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала просьбу ФИФА реже показывать красивых болельщиц на стадионах во время ЧМ–2018.
По словам генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки, все страны мира, транслирующие ЧМ–2018, заинтересованы в том, чтобы повышать культуру боления, но подходить к требованию ФИФА реже показывать болельщиц из-за потенциального сексистского скандала надо взвешенно, поскольку в России живет много красивых женщин, и их красоту прятать не надо.
«Мы все всерьез относимся к требованиям ФИФА и, конечно, все их инструкции будут выполнены. Антидискриминационные программы в спорте и спортивном вещании — это важный шаг для открытости и безопасности самого спорта и его достижений в первую очередь. Ну и давайте не забывать, что спорт ориентирован на семейное телесмотрение. Важно предоставить возможность всем группам наслаждаться спортом без дискриминационного подтекста», — приводит ее слова «Говорит Москва».
Медиаменеджер напомнила о случаях сексизма и преследованиях некоторых женщин-ведущих фанатами, но считает, что подходить к решению этого вопроса нужно взвешенно.
«В России правда очень много красивых и привлекательных женщин. Эти женщины наше достояние, мы ими гордимся. Мне кажется, будет странно, если операторы будут действовать слишком выборочно при съемке трибун болельщиков. Потому что нельзя же не показывать российских женщин, только потому, что они красивые и привлекательные», — уточнила она.
Напомним, ранее глава департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддиеки попросил телекомпании, транслирующие футбольные матчи, уделять меньше внимания красивым болельщицам во время прямых включений с чемпионата мира.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Болельщики из Хорватии развернули в Москве флаг с благодарностью России Сборная Англии вышла в полуфинал ЧМ-2018 Bloomberg: «Вечеринка» ЧМ-2018 оживила торговлю в России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России109
Смолов покаялся перед сборной после вылета с ЧМ7
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли44
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20183
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ149
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение