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В России пропал английский болельщик
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В России пропал английский болельщик 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @dan_howells / Twitter
В России пропал английский болельщик Мортон Дуглас Ховард. Об исчезновении англичанина заявили его родственники. По их словам, последний раз он выходил на связь 6 июля.
Издание «Московский комсомолец» выяснило, что накануне Мортон Дуглас Ховард должен был присутствовать на матче Англия-Хорватия. По крайней мере, видеокамеры на Казанском вокзале зафиксировали, что он прибыл в столицу из Самары.
Мортон Дуглас Ховард не в первый раз привлекает к себе внимание СМИ. На групповом этапе турнира британская газета Mirror писала о незадачливом болельщике, который прибыл на матч сборной Англии в Нижний Новгород и там вспомнил, что забыл билет на родине.
В Самаре, где прошел матч Англия-Швеция, Ховарда запомнили работники вокзала. По их словам, он выглядел так, будто неделю не мылся и не чистил зубы. Услугами гостиниц англичанин не пользовался, ночевал на вокзалах, а из города в город перемещался на бесплатных поездах для болельщиков.
В посольстве Великобритании подтвердили информацию о пропаже соотечественника. Дипломаты обратились к правоохранительные органы.
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