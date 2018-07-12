В России пропал английский болельщик

России пропал английский болельщик Мортон Дуглас Ховард. Об исчезновении англичанина заявили его родственники. По их словам, последний раз он выходил на связь 6 июля.

Издание «Московский комсомолец» выяснило, что накануне Мортон Дуглас Ховард должен был присутствовать на матче Англия-Хорватия. По крайней мере, видеокамеры на Казанском вокзале зафиксировали, что он прибыл в столицу из Самары

Мортон Дуглас Ховард не в первый раз привлекает к себе внимание СМИ. На групповом этапе турнира британская газета Mirror писала о незадачливом болельщике, который прибыл на матч сборной Англии в Нижний Новгород и там вспомнил, что забыл билет на родине.

В Самаре, где прошел матч Англия-Швеция, Ховарда запомнили работники вокзала. По их словам, он выглядел так, будто неделю не мылся и не чистил зубы. Услугами гостиниц англичанин не пользовался, ночевал на вокзалах, а из города в город перемещался на бесплатных поездах для болельщиков.