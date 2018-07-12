Модрич поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался в преддверии финального матча ЧМ-2018 против Франции.

"Не имеет значения, что произойдёт в финале. Это величайшее достижение хорватского спорта, но нам нужно хотеть стать чемпионами. Мы полны уверенности в себе, у нас есть характер и всё остальное, что нужно команде, которая хочет стать чемпионом мира. Я бы обменял все свои четыре победы в Лиге Чемпионов на Кубок мира" — цитирует Модрича Goal.com.

Напомним, что финал ЧМ-2018 состоится в Москве на стадионе "Лужники". Матч начнётся 15 июля в 18:00 мск.