Ещё
Модрич поделился ожиданиями от финала ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модрич поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018 

Soccer News 12 июля 2018
Фото: Soccer News
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался в преддверии финального матча ЧМ-2018 против Франции.
"Не имеет значения, что произойдёт в финале. Это величайшее достижение хорватского спорта, но нам нужно хотеть стать чемпионами. Мы полны уверенности в себе, у нас есть характер и всё остальное, что нужно команде, которая хочет стать чемпионом мира. Я бы обменял все свои четыре победы в Лиге Чемпионов на Кубок мира" — цитирует Модрича Goal.com.
Напомним, что финал ЧМ-2018 состоится в Москве на стадионе "Лужники". Матч начнётся 15 июля в 18:00 мск.
Soccer News: последние новости
В ожидании очередной сказки: сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале Чемпионата Мира Черышев назначен на пост главного тренера "Нижнего Новгорода" Гризманн назвал предпочтительного соперника по 1/4 финала ЧМ
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ26
Мутко попал в немилость ФИФА14
ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ8
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России295
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине640
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение