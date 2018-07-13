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Черчесова насторожили «Усы надежды»
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Черчесов: «Если кроме усов во мне ничего не разглядели, это настораживает» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги выступления российской национальной команды на чемпионате мира и рассказал о своем отношении к акции.
«Я, честно говоря, об этом последним узнал, на пресс-конференции после первого матча. Я даже переспросил: о чем это они? Мое отношение к этому ничего бы не изменило. Хотя, если кроме усов во мне ничего не разглядели за это время, это, конечно, настораживает. Но ничего — потерпим. Надеюсь, что после чемпионата мира в памяти у болельщиков останутся не только усы.
Чемпионат мира проходит в нашей стране, но в какой-то степени он уже не наш. Для нас он закончен. На какой ноте? Если брать моральную сторону — на мажорной, а если спортивную, все-таки спорт — это титулы, а титула у нас нет. Поэтому здесь, конечно, мы огорчены.
Есть две вещи. Народ объединился вокруг нашей сборной — это одна сторона. Но если эта задача выполнена, то вторая — не до конца. Мы знаем, что есть команды объективно сильнее нас, но, как вы видели, это ни о чем не говорит. Просто мы реально хотели пройти дальше, мы были в полушаге от полуфинала», — цитирует Черчесова.
В четвертьфинале ЧМ-2018 сборная России проиграла по пенальти национальной команде Хорватии.
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