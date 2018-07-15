Волонтеры ЧМ подводят итоги

Волонтеры ЧМ-2018 на стадионе «Лужники» подводят итоги

Более 1,5 тысячи волонтеров приняли участие в организации и проведении чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года на стадионе "Лужники", сообщает пресс-служба АНО "Оргкомитет "Россия-2018".

На главной спортивной арене мундиаля помогали добровольцы 50 национальностей из 34 стран, включая Россию. Помимо этого на разных функциональных направлениях в "Лужниках" были задействованы 49 иностранных волонтеров.

Первые смены добровольцев в столице начали работу 10 мая, а к непосредственным обязанностям на стадионе волонтеры приступили уже 14 мая.

Для добровольцев в период проведения ЧМ-2018 была организована специальная программа, включающая обучающие тренинги, игры, квесты, турниры по различным видам спорта, флешмобы, кинопросмотры и разговорные клубы на иностранных языках.