Ещё
Волонтеры ЧМ подводят итоги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волонтеры ЧМ-2018 на стадионе «Лужники» подводят итоги 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР ЧМ-2018
Более 1,5 тысячи волонтеров приняли участие в организации и проведении чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года на стадионе "Лужники", сообщает пресс-служба АНО "Оргкомитет "Россия-2018".
На главной спортивной арене мундиаля помогали добровольцы 50 национальностей из 34 стран, включая Россию. Помимо этого на разных функциональных направлениях в "Лужниках" были задействованы 49 иностранных волонтеров.
Первые смены добровольцев в столице начали работу 10 мая, а к непосредственным обязанностям на стадионе волонтеры приступили уже 14 мая.
Для добровольцев в период проведения ЧМ-2018 была организована специальная программа, включающая обучающие тренинги, игры, квесты, турниры по различным видам спорта, флешмобы, кинопросмотры и разговорные клубы на иностранных языках.
Волонтеры — это все, это душа и сердце чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в России. Это всегда хорошее настроение и радость, улыбки и невероятная помощь", — подчеркнул руководитель стадиона "Лужники" Андрей Пенкин.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России закрыли чемпионат мира по футболу13
В финальном матче ЧМ забит первый гол4
Пикантное обещание6
Россияне определились с фаворитом ЧМ78
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Видео
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
02:03
«Вместе мы творим историю»
Футбол Статьи
01:28
«Хорваты не усташи»: как Москва готовится к финалу
ЧМ по футболу 2018 Статьи
02:45
Путин поставил цель российской сборной на ЧМ-2022
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Черчесов удивил иностранцев реакцией на допинг
Футбол Статьи
00:30
Из посмешища в святые: как Акинфеев стал героем ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Статьи
18:56
Немцы взбесили Черчесова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:56
Англичане признали свою неопытность и захотели домой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
Дзюбе пообещали протекцию в Англии
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение