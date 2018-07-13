Украинский футболист вступился за Смолова

«Нужно оставаться людьми, а не животными»: украинский футболист поддержал Смолова

Бывший нападающий сборной Украины по футболу Евгений Селезнев вступился за своего друга и форварда сборной России Федора Смолова после поражения российской команды на чемпионате мира‐2018. Об этом сообщил «Спорт‐Экспресс».

«Сейчас много критики в адрес моего друга Федора Смолова. Бывают подъемы и спады, тот, кто не падает, тот не поднимается. Он хотел лучшего, но это футбол, и ошибки свойственны людям. У тебя еще все впереди!» — написал украинец в своем Instagram.

По его словам, Смолов хотел «сделать красиво» для своих болельщиков и не стоит его за это желание оскорблять.

Селезнев также подчеркнул, что знает российского футболиста почти 10 лет и уважает его и как футболиста, и как человека. Он поддержал друга, «так как был в его шкуре» и знает, что у него сейчас на душе.

«После таких моментов жить не хочется. А его при этом еще уничтожают в прессе, в интернете. Нужно оставаться людьми, а не животными», — подчеркнул украинский футболист.

Неудачный удар Смолова в серии послематчевых пенальти во время игры со сборной Хорватии стал поводом для злопыхателей снова покритиковать и футболиста, и тренера, и сборную. На форварда обрушился шквал критики со стороны прессы, болельщиков и спортивных аналитиков.

Ранее нападающий российской футбольной сборной Федор Смолов сообщил, что не снимает с себя ответственности за незабитый пенальти в игре против команды Хорватии, которая прошла 7 июля. Он собирается сделать выводы из случившейся ситуации.