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Латвия борется с трансляциями ЧМ на русском языке
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В Латвии рассказали, как борются с трансляциями ЧМ на русском языке 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Общественная организация "За легальное содержание" совместно с полицией провела рейды по городам Латвии с целью выявления нелегальных трансляций матчей Чемпионата мира по футболу в России. Об этом рассказала исполнительный директор организации Даце Котзева, пишет Sputnik Латвия.
Отмечается, что в Латвии смотреть матчи чемпионата мира можно лишь на телеканале LTV7, который транслирует матчи только с комментариями на латышском языке. Смотреть футбол и слушать комментарии на других телеканалах и даже в интернете незаконно. Кроме того, за трансляции российских телеканалов в публичных местах налагается штраф.
Как рассказала Котзева, в ходе проверок в столице страны Риге нарушений обнаружено не было. Больше всего незаконных трансляций было выявлено в Юрмале.
"Из 11 проверенных мест в четырех констатировано нелегальное вещание через телеканал "Россия-1", который на территории Латвии не имеет разрешения на ретрансляцию. Использовалось нелегальное подключение российского спутника "НТВ плюс". Полиция составила акт о проверке и конфисковала нелегальное оборудование", — заявила Котзева.
По словам директора "За легальное содержание", чтобы организовать просмотр матчей ЧМ, предприниматель должен получить лицензию ФИФА, а при рекламе просмотра матчей в заведении необходимо обязательное упоминание LTV.
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