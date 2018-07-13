Польского комментатора заподозрили в любви к России

Польского комментатора обвинили в «слишком большой симпатии» к сборной России

Один из самых популярных комментаторов Польши Дариуш Шпаковский оказался в центре русофобского скандала после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия. Шпаковского обвинили в «слишком большой симпатии к российской сборной», сообщает.

Шпаковский комментировал матч, который завершился победой хорватов в серии пенальти, в эфире польского телеканала TVP. После встречи проправительственные журналисты Польши отметили, что Дариуш «слишком радовался» голам, забитым россиянами, да еще и процитировал фрагмент гимна РФ. На него обрушилась волна критики, среди которой звучали призывы уволить Шпаковского с телеканала.

Руководитель спортивной редакции TVP Марек Школьниковски, в свою очередь, подчеркнул, что во время матча Шпаковский одинаково радовался всем голам и был беспристрастен. Также на защиту комментатора встали некоторые журналисты.

Сборная Хорватии после победы над Россией обыграла в полуфинале сборную Англии (2:1). В финале хорваты сразятся со сборной Франции (15 июля, Москва).