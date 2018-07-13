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Польского комментатора заподозрили в любви к России
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Польского комментатора обвинили в «слишком большой симпатии» к сборной России 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Один из самых популярных комментаторов Польши Дариуш Шпаковский оказался в центре русофобского скандала после матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия. Шпаковского обвинили в «слишком большой симпатии к российской сборной», сообщает.
Шпаковский комментировал матч, который завершился победой хорватов в серии пенальти, в эфире польского телеканала TVP. После встречи проправительственные журналисты Польши отметили, что Дариуш «слишком радовался» голам, забитым россиянами, да еще и процитировал фрагмент гимна РФ. На него обрушилась волна критики, среди которой звучали призывы уволить Шпаковского с телеканала.
Руководитель спортивной редакции TVP Марек Школьниковски, в свою очередь, подчеркнул, что во время матча Шпаковский одинаково радовался всем голам и был беспристрастен. Также на защиту комментатора встали некоторые журналисты.
Сборная Хорватии после победы над Россией обыграла в полуфинале сборную Англии (2:1). В финале хорваты сразятся со сборной Франции (15 июля, Москва).
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