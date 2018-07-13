Миньоле оценил выступление сборной России на ЧМ-2018

Голкипер сборной Бельгии Симон Миньоле высказал мнение о выступлении национальной команды России на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Уверен, россияне могут гордиться проведённым чемпионатом. Учитывая то, что российская команда дошла до 1/4 финала, — а если бы была удачливее в серии пенальти с хорватами, то выступала бы в полуфинале, — народ должен быть доволен выступлением сборной», — приводят слова Миньоле «Известия».

Он также назвал нескольких игроков российской команды, которые, по его мнению, наиболее ярко проявили себя на домашнем ЧМ.

«Будучи вратарём, я всегда обращаю внимание на своего коллегу по амплуа Игоря Акинфеева. Он провёл выдающийся турнир. Также выделяется Артём Дзюба. У него хорошие физические данные, высокий рост, и он очень силен. Ещё отметил бы Александра Головина», — рассказал бельгиец.

Сборная Бельгии уступила Франции в полуфинале ЧМ-2018 со счётом 0:1 и сыграет с Англией в матче за третье место на турнире. Встреча состоится 14 июля в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00.