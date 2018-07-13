Глава УЕФА высказал мнение о финалистах ЧМ

Глава УЕФА высказал мнение о командах-финалистах ЧМ-2018

«Выход Хорватии в финал — очень положительный момент, который показывает развитие европейского футбола. Думаю, хорваты сами не до конца это осознали. Выйти в финал для страны с населением 4 млн человек — невероятно. Они показали страсть, волю к победе. Когда в полуфиналах представлены четыре страны из твоей конфедерации — это приятно. Франция — это команда будущего. У них игроки разных типов: быстрые, высокие, техничные», — заявил Чеферин в эфире RT.

В полуфиналах ЧМ-2018 выступили сборные Франции, Бельгии, Хорватии и Англии, входящие в УЕФА.

В финале турнира, который состоится 15 июля в Москве на стадионе Лужники сыграют команды Франции и Хорватии, а сборные Бельгии и Англии определят бронзового призёра мундиаля в матче за третье место, который пройдёт 14 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее Чеферин заявил, что не удивлён выходом двух европейских сборных в финал ЧМ-2018.