Глава УЕФА высказал мнение о финалистах ЧМ

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение о сборных Франции и Хорватии, вышедших в финал чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Выход Хорватии в финал — очень положительный момент, который показывает развитие европейского футбола. Думаю, хорваты сами не до конца это осознали. Выйти в финал для страны с населением 4 млн человек — невероятно. Они показали страсть, волю к победе. Когда в полуфиналах представлены четыре страны из твоей конфедерации — это приятно. Франция — это команда будущего. У них игроки разных типов: быстрые, высокие, техничные», — заявил Чеферин в эфире RT.
В полуфиналах ЧМ-2018 выступили сборные Франции, Бельгии, Хорватии и Англии, входящие в УЕФА.
В финале турнира, который состоится 15 июля в Москве на стадионе Лужники сыграют команды Франции и Хорватии, а сборные Бельгии и Англии определят бронзового призёра мундиаля в матче за третье место, который пройдёт 14 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее Чеферин заявил, что не удивлён выходом двух европейских сборных в финал ЧМ-2018.