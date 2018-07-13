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Японский болельщик заявил о краже ста рублей
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Японский болельщик заявил о краже ста рублей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Японский болельщик обратился в московскую полицию из-за обмана на сто рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, 36-летний Такори Татеши, приехавший на ЧМ-2018, одолжил эту сумму соседу по хостелу. Сосед деньги не вернул и пропал.
В итоге Татеши вызвал полицию, а правоохранители попытались отговорить его от подачи заявления. Они объяснили, что потраченное на это время не стоит ста рублей. Однако Татеши все равно поехал в отдел МВД и провел там около четырех часов.
Ранее стало известно о певце Хуане Луиса Лондоньо (Maluma), который приехал на ЧМ-2018 и был ограблен в московском отеле на 50 миллионов рублей. Из его номера вынесли ювелирные украшения и другие ценности. Полиция нашла преступников, ими оказались граждане Венесуэлы. Они успели улететь в Португалию.
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