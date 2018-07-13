Японский болельщик заявил о краже ста рублей

Японский болельщик обратился в московскую полицию из-за обмана на сто рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 36-летний Такори Татеши, приехавший на ЧМ-2018, одолжил эту сумму соседу по хостелу. Сосед деньги не вернул и пропал.

В итоге Татеши вызвал полицию, а правоохранители попытались отговорить его от подачи заявления. Они объяснили, что потраченное на это время не стоит ста рублей. Однако Татеши все равно поехал в отдел МВД и провел там около четырех часов.