Японский болельщик заявил о краже ста рублей 

Японский болельщик обратился в московскую полицию из-за обмана на сто рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, 36-летний Такори Татеши, приехавший на ЧМ-2018, одолжил эту сумму соседу по хостелу. Сосед деньги не вернул и пропал.
В итоге Татеши вызвал полицию, а правоохранители попытались отговорить его от подачи заявления. Они объяснили, что потраченное на это время не стоит ста рублей. Однако Татеши все равно поехал в отдел МВД и провел там около четырех часов.
Ранее стало известно о певце Хуане Луиса Лондоньо (Maluma), который приехал на ЧМ-2018 и был ограблен в московском отеле на 50 миллионов рублей. Из его номера вынесли ювелирные украшения и другие ценности. Полиция нашла преступников, ими оказались граждане Венесуэлы. Они успели улететь в Португалию.