Ещё
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен 

Вести.Ru 2 часа назад
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на пресс-конференции, посвященной итогам мирового первенства 2018 года, дал оценку турниру. По словам главы ФИФА, это лучший чемпионат мира всех времен. Кроме того, он заявил, что Россия стала футбольной державой.
"Еще задолго до старта турнира я говорил, что мировое первенство в России может стать лучшим в истории. И сейчас я говорю, что это самый лучший чемпионат мира всех времен", — приводит слова Инфантино "Россия 24".
Также президент ФИФА поблагодарил президента страны Владимира Путина, российское правительство и всех организаторов турнира за отличную подготовку.
"Россия стала футбольной державой. И она будет прогрессировать, поскольку построенные к чемпионату мира объекты дадут нужный импульс для развития футбола в стране", — добавил функционер.
Кроме того, он отметил, что чемпионат мира изменил отношение к России во всем мире. "Болельщики со всего мира побывали в разных городах России и открыли для себя гостеприимную страну", — заявил Инфантино.
Напомним, что чемпионат мира по футболу в России завершится 15 июля, когда состоится финальный матч между сборными Франции и Хорватии.
Вести.Ru: последние новости
Жириновский: Англия проиграла, потому что на трибунах не было Мэй Решающий матч: Россия впервые в истории может попасть в полуфинал ЧМ Отец Дениса Черышева возглавил ФК "Нижний Новгород"
Комментарии125  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов покаялся перед сборной после вылета с ЧМ
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли44
Как заработать на финальных матчах ЧМ-20183
«Футбольному чуду» России пришел конец145
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ149
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение