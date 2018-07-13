Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России

Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на пресс-конференции, посвященной итогам мирового первенства 2018 года, дал оценку турниру. По словам главы ФИФА, это лучший чемпионат мира всех времен. Кроме того, он заявил, что Россия стала футбольной державой.

"Еще задолго до старта турнира я говорил, что мировое первенство в России может стать лучшим в истории. И сейчас я говорю, что это самый лучший чемпионат мира всех времен", — приводит слова Инфантино "Россия 24".

Также президент ФИФА поблагодарил президента страны Владимира Путина, российское правительство и всех организаторов турнира за отличную подготовку.

"Россия стала футбольной державой. И она будет прогрессировать, поскольку построенные к чемпионату мира объекты дадут нужный импульс для развития футбола в стране", — добавил функционер.

Кроме того, он отметил, что чемпионат мира изменил отношение к России во всем мире. "Болельщики со всего мира побывали в разных городах России и открыли для себя гостеприимную страну", — заявил Инфантино.

Напомним, что чемпионат мира по футболу в России завершится 15 июля, когда состоится финальный матч между сборными Франции и Хорватии.