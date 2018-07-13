Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018

Самое громкое событие в мире футбола и самый масштабный праздник для болельщиков близится к своему логическому завершению. Этот чемпионат был одним из самых непредсказуемых: фавориты, которым сулили ожесточенные поединки за главный футбольный трофей, вылетели с ЧМ в числе первых. Финал остался без Германии, Бразилии, Испании, Аргентины и Португалии (а также без одних из самых сильных игроков в лице Лионеля Месси Криштиану Роналду ). И теперь в заключительных матчах чемпионата будут биться Франция и Хорватия, Англия и Бельгия.

14 июля, Бельгия — Англия

О том, что финальный состав парных матчей будет выглядеть именно так, футбольные эксперты даже и думали. Неожиданные прогнозы на развязку ЧМ, конечно, были, но особого внимания они не получали. Матчи за третье место — зрелище специфическое и, откровенно говоря, сомнительное. Традиционные законы логики работают здесь реже обычного, потому что слишком многое зависит от эмоционального состояния и мотивации игроков, остановившихся в шаге от своей мечты.

"Это сложные эмоции, с которыми нужно справляться. Ты разочарован после полуфинала. Предстоящие 48 часов будут важными. Нужно восстановиться. Третье место на чемпионате мира — это важно. Но я согласен, что сложно готовиться к следующему матчу после упущенной возможности выйти в финал. Разочарование большое", — произнёс главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, с трудом подбирая слова после поражения от Франции.

Психологическое состояние и атмосфера в раздевалке в подобных ситуациях зачастую значат не меньше тактики: переварить обиднейшую неудачу и найти в себе силы на мало что решающую игру труднее, чем может показаться на первый взгляд. Ярким примером может послужить предыдущий ЧМ, когда сборная Бразилии после унизительных 1:7 в полуфинале с Германией так и не смогла прийти в себя, разгромно уступив Нидерландам в матче за "бронзу" перед родными трибунами (0:3). В связи с этим букмекеры отмечают, что в текущих непредсказуемых условиях чемпионата делать любые ставки на игру за третье место будут крайне рискованным делом. Тем не менее, кое-какие тенденции все же существуют. О них и поговорим ниже.

БК «Лига Ставок» предлагает следующие ставки: тотал больше 2,5 мяча за 1.55, победа Бельгии в основное время за 2.30, индивидуальный тотал Бельгии больше 1,5 мяча за 1.90, Бельгия забьёт в каждом тайме за 2.95 ( Сделать ставку ) .

Теперь подробно о существующих тенденциях. Так, прежде всего, это результативность. В матчах за третье место, как правило, забивается куда больше голов, чем в финалах мундиалей:

ЧМ-2002. Финал: Германия — Бразилия — 0:2. Матч за "бронзу": Корея — Турция — 2:3;

ЧМ-2006. Финал: Италия — Франция — 1:1 (5:3 по пенальти). Матч за "бронзу": Германия — Португалия — 3:1;

ЧМ-2010. Финал: Нидерланды — Испания — 0:1 (доп. время). Матч за "бронзу": Уругвай — Германия — 2:3;

ЧМ-2014. Финал: Германия — Аргентина — 1:0 (доп. время). Матч за "бронзу": Бразилия — Нидерланды — 0:3.

Как видно, в четырёх последних финалах чемпионата мира было забито лишь шесть мячей, два из которых — в дополнительные 30 минут. Зато абсолютно каждая игра за третье место получалась "верховой": чумовые 17 голов за четыре встречи, по 4,25 в среднем за матч. В принципе, это вполне объяснимо. В матче за "бронзу" командам практически нечего терять и цена ошибки ощутимо снижается, а злость и досада от поражения в полуфинале способствуют более открытому характеру игры. Поэтому ставки на голы выглядят наиболее надёжно: "тотал больше 2,5 мяча" идёт за 1.55, ТБ 3 мяча — за 1.80, а ТБ 3,5 мяча — за 2.50 ( Сделать ставку ).

Коэффициенты нельзя назвать высокими именно из-за традиционных голевых парадов во встречах за третье место. Скажем, вариант "обе забьют" оценивается в те же 1.55, поэтому велик соблазн попытаться найти что-то более сочное.

Шансы сборной Бельгии выглядят предпочтительнее сразу по нескольким причинам. Самая банальная из них — физическое состояние: "дьяволы" проводили свой полуфинал на сутки раньше "львов", и ограничились основным временем, в то время как англичане отбегали дополнительные 30 минут. Второй момент — хрупкость подопечных Гарета Саутгейта , которые плохо справлялись с форс-мажорными ситуациями. Гол Мины в концовке матча с Колумбией выбил британцев из седла на 15-20 минут, а ответный мяч Хорватии увеличил количество обрезов и общей нервозности в несколько раз. Столь чутким и ранимым командам трудно рассчитывать на успех в решающих стадиях крупных турниров, а вот Бельгия, несмотря на молодость футболистов, произвела более цельное впечатление. Наконец, пугает и умение "львов" пачками пропускать голы, которые часто обозначаются эпитетом "дешёвые": привезённый на ровном месте пенальти в игре с Тунисом, провал на 93-й минуте при угловом в исполнении сборной Колумбии. Даже оба мяча в полуфинале с Хорватией пришли из ниоткуда: центральные защитники просто теряли концентрацию в безобидных ситуациях.

Пожалуй, на таком фоне дерзкие бельгийцы выглядят солиднее: преимущество в центре обороны и вратарской линии — это большое подспорье на больших турнирах. Англия в шести матчах на ЧМ-2018 оставила ворота сухими лишь однажды (2:0 в четвертьфинале со Швецией), да и в той игре позволила сопернику создать 2-3 классных момента. На этом фоне вырисовывается три рискованных, но занятных варианта. "Победа Бельгии в основное время" за 2.30, "индивидуальный тотал Бельгии больше 1,5 мяча" за 1.90 и "Бельгия забьёт в каждом тайме" за 2.95. Подумайте об этих предложениях, если не боитесь рисковать и искать неочевидные варианты.

15 июля, Франция — Хорватия

Этот матч станет достойным завершающим этюдом чемпионата. За нереализованную мечту Месси поборются Франция и Хорватия. Причем первая сборная является фаворитом этого года. Сильный состав футболистов Франции в лице Погба , Канте, Гризманн и Мбаппе уже не раз удивлял болельщиков в ходе игр.

В БК «Лига Ставок» предлагается тотал меньше 2 мяча за 1.80, победа Франции в основное время за 1.95, победа Франции при тотале меньше 2,5 за 3.10, победа Франции в первом тайме и матче за 3.30 в БК "Лига Ставок" ( Сделать ставку ).

Как мы уже выяснили, финалы мундиалей в XXI веке стабильно получаются "низовыми", а в трёх случаях из четырёх хотя бы одна команда обходилась без забитых голов. Раз так, имеет смысл не изобретать велосипед и довериться математике: "тотал меньше 2 мяча" за 1.80 и "обе забьют — нет" за 1.55 — скромные, но надёжные варианты.

Прагматичная сборная Франции не имеет привычки систематически позволять сопернику создавать у своих ворот опасные моменты, и на пути к финалу пропустила лишь в двух встречах из шести. Игру "трёхцветных" трудно назвать яркой, но она чудовищна эффективна: минимальное количество свободных зон, плотная оборона и феноменальные контратаки. Чёрт, у Дидье Дешама даже славящийся склонностью к лени Поль Погба невероятно качественно выполняет черновую работу и прикрывает реактивного Килиана Мбаппе.

Сборная Хорватии выглядит не так мощно, но шикарная полузащита и умение тройки Манджукич-Ребич-Перишич цепляться за любой заброс позволяют "шашечным" попытаться заставить Францию заниматься нелюбимым делом — играть первым номером и подолгу владеть мячом. В теории подбор игроков Златко Далича отлично подходит для того, чтобы отдать сопернику территорию, стабильно кусая его лонгболлами и быстрыми контратаками.

В полуфинале хорваты сильно удивили физической готовностью, но всё же перед финалом вопрос о состоянии команды будет ключевым. "Шашечные" провели три матча на 120 минут подряд и встретятся с соперником, который отдыхал на сутки больше, прошёл весь плей-офф без дополнительного времени и славится своим атлетизмом. Трудно поверить в то, что "трёхцветные" не сумеют извлечь дивиденды из этого преимущества.

Методичность и отлаженный до автоматизма командный механизм делают французов явными фаворитами. Заметное преимущество по уровню индивидуального мастерства, длине скамейки и запасу свежести умножается на готовность коллектива пахать как одно целое в ущерб личным интересам — этого достаточно, чтобы заиграть победу Франции в основное время за 1.95 ( Сделать ставку ).

Любители высоких коэффициентов могут подумать о следующих вариантах: "победа Франции при тотале меньше 2,5" за 3.10, "победа Франции всухую" за 2.75 и "победа Франции в первом тайме и матче" за 3.30.