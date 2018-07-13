Россиян сравнили с бразильцами

Роберто Карлос: сборные России и Бразилии похожи своей любовью к футболу

Футболисты сборных России и Бразилии обладают хорошим качеством и похожи из-за своей любви к игре. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии, бывший футболист махачкалинского "Анжи" Роберто Карлос

Российская и бразильская команды на чемпионате мира 2018 года дошли до четвертьфинала, где уступили сборным Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) и Бельгии (1:2) соответственно. По мнению Карлоса, российские и бразильские футболисты оказались близки по качеству игры на турнире.

"На самом деле для сборной Бразилии даже второе место как последнее. Бразильцы приучены выигрывать, добиваться максимума, поэтому у меня сейчас седые волосы. Я считаю, что общим у сборных Бразилии и России является качество игроков и любовь к футболу — это объединяет данные команды", — сказал Карлос.

"Я принял участие в трех чемпионатах мира (1998, 2002 и 2006 годов), но этот турнир особенный, он просто впечатляет, — продолжил собеседник ТАСС. — Все люди, которые приехали на чемпионат, говорят о нем в высшей степени положительно. Они увидели, насколько россияне дружелюбны, познакомились с местной культурой. Стадионы, гостиницы — все здесь прекрасное и самое лучшее".

Карлос признался, что в финале чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии он будет поддерживать хорватов. "Конечно, сборная Хорватии удивила, я хочу, чтобы она выиграла. У команды Франции больше опыта, но хорваты опять могут преподнести сюрприз. Французам, чтобы у них все было хорошо, надо совладать с эмоциями и верить в своего лидера [нападающего Килиана] Мбаппе", — заключил бразилец.

Финал чемпионата мира состоится 15 июля в московских "Лужниках", начало — 18:00 мск.