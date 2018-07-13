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Стало известно, сколько хорватов посетят финал ЧМ
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От 10 до 15 тыс. хорватских болельщиков посетят финал чемпионата мира по футболу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
От 10 до 15 тыс. болельщиков из Хорватии посетят финальный матч чемпионата мира, в котором хорватские футболисты сыграют со сборной Франции. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава фан-клуба хорватской команды Томислав Милайс.
Финал пройдет на столичном стадионе "Лужники" 15 июля.
"Как вы знаете, около 4 миллионов заявок на финал пришло от болельщиков. Могу сказать, что на финал приедут 10-15 тыс. хорватов. Сейчас все мои заботы связаны с тем, чтобы помочь людям достать билеты на этот матч", — заявил Милайс.
Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира.
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