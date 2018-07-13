Стало известно, сколько хорватов посетят финал ЧМ

От 10 до 15 тыс. хорватских болельщиков посетят финал чемпионата мира по футболу

От 10 до 15 тыс. болельщиков из Хорватии посетят финальный матч чемпионата мира, в котором хорватские футболисты сыграют со сборной Франции. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава фан-клуба хорватской команды Томислав Милайс. Финал пройдет на столичном стадионе "Лужники" 15 июля. "Как вы знаете, около 4 миллионов заявок на финал пришло от болельщиков. Могу сказать, что на финал приедут 10-15 тыс. хорватов. Сейчас все мои заботы связаны с тем, чтобы помочь людям достать билеты на этот матч", — заявил Милайс. Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира.