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Дрогба поздравил Россию с великолепной организацией ЧМ
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Дрогба поздравил Россию с великолепной организацией ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба поздравил Россию с великолепной организацией чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Я хотел бы поздравить Россию с организацией этого турнира. Всё, что касается безопасности, атмосферы, качества и драматизма матчей, было великолепно. Мы можем назвать этот чемпионат лучшим из всех», — приводит слова Дрогба РИА Новости.
По словам ивуарийца, мундиаль улучшил репутацию России в глазах иностранцев, которые увидели, насколько «поразительны, гостеприимны россияне, как хорошо они относятся к болельщикам из других стран».
Ранее сообщалось, что глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории.
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