Дрогба поздравил Россию с великолепной организацией ЧМ-2018 по футболу

Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба поздравил Россию с великолепной организацией чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Я хотел бы поздравить Россию с организацией этого турнира. Всё, что касается безопасности, атмосферы, качества и драматизма матчей, было великолепно. Мы можем назвать этот чемпионат лучшим из всех», — приводит слова Дрогба РИА Новости.

По словам ивуарийца, мундиаль улучшил репутацию России в глазах иностранцев, которые увидели, насколько «поразительны, гостеприимны россияне, как хорошо они относятся к болельщикам из других стран».