Франция захотела ассоциировать Россию с праздником 

Посол Франции в Москве Сильви Берманн заявила, что среди французов Россия будет ассоциироваться с праздником в случае победы их сборной над Хорватией в финале ЧМ-2018.
«Если Франция выиграет первенство мира, то в сердцах французов Россия будет ассоциироваться с таким же порывом ликования, какое мы испытали в 1998 году во время победы на домашнем чемпионате», — сказала Берманн, передает ТАСС.
Она, впрочем, отметила, что «еще ничего не решено», назвав сборную Хорватии очень достойной командой.
Также Берманн «отдала дань уважения всем, кто прошел отборочный тур, и особенно России». Посол отметила, что Россия показала качественную команду, превосходную организацию и «очень дружественную атмосферу на чемпионате». Финал чемпионата мира между Францией и Хорватией пройдет в воскресенье в «Лужниках», начало матча в 18.00 Ранее защитник сборной Англии Кайл Уокер заявил, что его национальной команде было так хорошо в России, что это объединило игроков и дало им «чувство дома».