Франция захотела ассоциировать Россию с праздником

Посол Франции в Москве Сильви Берманн заявила, что среди французов Россия будет ассоциироваться с праздником в случае победы их сборной над Хорватией в финале ЧМ-2018.

«Если Франция выиграет первенство мира, то в сердцах французов Россия будет ассоциироваться с таким же порывом ликования, какое мы испытали в 1998 году во время победы на домашнем чемпионате», — сказала Берманн, передает ТАСС.

Она, впрочем, отметила, что «еще ничего не решено», назвав сборную Хорватии очень достойной командой.