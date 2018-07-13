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ФИФА высказалась о «сексизме» на ЧМ
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ФИФА прокомментировала предложение реже показывать болельщиц во время трансляций матчей 

Rambler News Service 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация футбола прокомментировала предложение главы департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддиеки сократить количество крупных планов болельщиц во время трансляций матчей.
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«Мы предпочитаем, чтобы в трансляцию не попадала слишком долгая съемка крупным планом, которая может привести к намеку на сексуальный подтекст или половую ангажированность», — сообщили RNS в пресс-службе ФИФА.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Аддиеки сообщило, что ФИФА попросила телевещательные компании сократить количество крупных планов болельщиц во время матчей. Он назвал проблему сексуальных домогательств вследствие крупных планов более значимой, чем расизм на футбольных стадионах.
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