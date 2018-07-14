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Макрон назвал ЧМ в России совершенным
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Эммануэль Макрон назвал чемпионат мира в России совершенным 

Говорит Москва 14 июля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Франции поздравил страну с прекрасной организацией турнира.
На встрече в Кремле с Владимиром Путиным Макрон отметил успех российской сборной, которая дошла до четвертьфинала вопреки всяким прогнозам.
Путин в ответ поздравил французского коллегу с Днём взятия Бастилии и с выходом национальной сборной в финал чемпионата мира. «Уверен, игра будет напряжённой, интересной, красивой и порадует миллионы болельщиков во всём мире», — заявил российский президент.
Как сообщает ТАСС, перед встречей с Макроном Путин подарил первой леди Франции букет из пионов и роз.
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