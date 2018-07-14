Макрон назвал ЧМ в России совершенным

Эммануэль Макрон назвал чемпионат мира в России совершенным

Президент Франции поздравил страну с прекрасной организацией турнира.

На встрече в Кремле с Владимиром Путиным Макрон отметил успех российской сборной, которая дошла до четвертьфинала вопреки всяким прогнозам.

Путин в ответ поздравил французского коллегу с Днём взятия Бастилии и с выходом национальной сборной в финал чемпионата мира. «Уверен, игра будет напряжённой, интересной, красивой и порадует миллионы болельщиков во всём мире», — заявил российский президент.

Как сообщает ТАСС, перед встречей с Макроном Путин подарил первой леди Франции букет из пионов и роз.