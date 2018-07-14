Бельгия — Англия: бельгийцы вышли вперед

Сборная Бельгии вышла вперед в матче чемпионата мира за третье место.

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