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Открыт счет в матче Бельгия — Англия
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Бельгия — Англия: бельгийцы вышли вперед 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Reuters
Сборная Бельгии вышла вперед в матче чемпионата мира за третье место.
Отличился защитник Тома Менье.
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