Черчесов дал жесткий ответ после вылета с ЧМ

Черчесов об игре сборной России: страну «расшевелили», но к успеху пока не пришли

Эйфория и футбольный бум — своей игрой на домашнем чемпионате мира российские футболисты «расшевелили страну», заявил в интервью Der Spiegel Станислав Черчесов . И всё же выход сборной России в четвертьфинал мирового первенства, по мнению наставника команды, нельзя назвать успехом, поскольку россияне «кубок в руках не держали», а «на шеях у них медали не висят».

Своей игрой на домашнем чемпионате мира по футболу сборная России «расшевелила» страну, заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel главный тренер российской футбольной команды Станислав Черчесов.

«Эйфории и футбольного бума в стране уже давно не было. Теперь всё изменилось, — констатировал наставник сборной России. — Всё было организовано на высшем уровне, а иностранные болельщики смогли сформировать свою собственную, не сфальсифицированную картину о Российской Федерации».

По словам Черчесова, перед российскими футболистами стояла задача воодушевить россиян.

«Мы по-настоящему гордимся нашими парнями. Они воплотили в жизнь все наши задумки. Теперь мы должны проанализировать, чего нам не хватало, чтобы в следующий раз мы уже могли бороться за звание чемпионов мира», — отметил главный тренер сборной России по футболу.

При этом Станислав Черчесов дал отчётливо понять, что не считает успехом выход российской команды в одну четвёртую финала футбольного мирового первенства.

«Успех? Успех означает титул. Это был не успех, это была эйфория. Был кубок, но в руках мы его не держали. На шеях у нас не висят медали. Это не успех. Довольно!» — попытался закрыть тему наставник сборной России.

«Мы словно солдаты, и мы продолжили бы бороться за этот кубок. Преждевременно уходить из армии — этого мы не хотели», — добавил Черчесов.

На вопрос же о том, понимают ли в России, что из-за подозрений в применении допинга в мире за игрой российских футболистов якобы следили с недоверием, журналист Der Spiegel получил от главного тренера сборной Российской Федерации довольно жёсткий ответ.