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Оскандалившегося хорвата пожалели перед финалом
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Хорвата Виду простили перед финалом 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Reuters
Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида избежал нового наказания от Международной федерации футбола (ФИФА) за нелицеприятные высказывания о Белграде. Ранее футболист получил выговор за националистический лозунг «Слава Украине». По мнению наблюдателей, ФИФА не захотела портить впечатление о чемпионате, который еще до финала признан лучшим за всю историю проведения первенств.
Международная федерация футбола не стала наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за его высказывание с угрозой в адрес Сербии.
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В воскресенье хорватской сборной предстоит сыграть в финальном матче чемпионата мира по футболу со сборной Франции. Матч состоится в столичных «Лужниках». Хорваты впервые вышли в финал этого международного первенства.
Речь идет о втором видео, на котором Вида кричит «Слава Украине!» и «Beograd — gori». Однако, как указывала газета ВЗГЛЯД, слова Виды «Beograd — gori!» правильнее переводить не как угрожающее высказывание «Белград (город), гори!», а как призыв «Белград» (кафе) — жги!». Однако многие расценили его слова именно как угрозу.
Первое же скандальное видео появилось в Сети после матча Россия — Хорватия. Тогда хорваты смогли вырвать победу в серии послематчевых пенальти. На нем Вида и тренер хорватов Огнен Вукоевич говорят «Слава Украине!» и посвящают свою победу украинцам. Оба ранее играли за киевское «Динамо». ФИФА наказала футболиста за «неспортивное поведение», а тренер был дисквалифицирован хорватской федерацией футбола.
Киев же расценил слова футболиста как политическое заявление. Украинцы в отместку за наказание Виды и Вукоевича обвалили рейтинг страницы ФИФА в соцсети, понизив его с пяти до единицы.
«Слава Украине! Героям слава!» — лозунг Украинской повстанческой армии, которая во время Второй мировой войны воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и нередко к нему прибегают в современной политике.
В четверг Вида извинился перед россиянами за свои высказывания, отметив, что «совершил ошибку» и что «сделал это непреднамеренно». Он признался в любви к русским, украинцам и сербам, заверив, что делает различий между представителями разных национальностей. «Мы три раза отыграли по 120 минут и доказали, что у нас хорошая команда и нам по силам выиграть чемпионат мира. Мы еще не до конца осознаем, что случилось», — пояснил футболист.
По итогам изучения второго видео с участием Виды решающим стало то, что запись, как пояснили в дисциплинарном комитете ФИФА, «была сделана до того, как на футболиста были наложены первоначальные санкции».
«Никакого дополнительного нарушения правил ФИФА не было», — сообщили в пресс-службе.
Политолог Алексей Мартынов отметил, что в любом случае футболист сразу после первого инцидента был наказан и получил выговор от ФИФА. Впрочем, он считает, что сейчас Международная футбольная федерация решила смягчить ситуацию. Тем более этому способствовало поведение хорватских болельщиков, которые устроили в центре Москвы акцию в знак признательности России за безукоризненное проведение чемпионата.
«Ситуация вроде как сгладилась. В ФИФА не захотели омрачать такой блестящий чемпионат, который еще до завершения назвали лучшим за всю историю проведения подобных соревнований с 30-х годов прошлого века», — сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.
В то же время он уверен, что «осадочек» после выходки футболиста останется.
«Мы добрые, но память у нас хорошая. Мы видели, как взорвались социальны сети, реакцию общественного мнения. Сразу вспомнили нелицеприятные эпизоды хорватской истории, которая весьма схожа с украинской. Украинские националисты под знаменами Бандеры сотрудничали с фашистами, а другая половина украинцев сражалась под знаменами Красной армии в партизанских отрядах. Половина хорватов во время войны поддерживала идею революционного движения Усташи и занималось этническими чистками, сотрудничала с Гитлером, а другая половина вместе с Иосипом Броз Тито создавала партизанскую армию в горах Черногории, и она сыграла решающую роль в освобождении Югославии», — напомнил эксперт, выразив сожаление, что вместо светлых моментов на поверхность хорватами поднимаются «темные стороны своего прошлого».
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