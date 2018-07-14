Оскандалившегося хорвата пожалели перед финалом

Хорвата Виду простили перед финалом

Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида избежал нового наказания от Международной федерации футбола (ФИФА) за нелицеприятные высказывания о Белграде. Ранее футболист получил выговор за националистический лозунг «Слава Украине ». По мнению наблюдателей, ФИФА не захотела портить впечатление о чемпионате, который еще до финала признан лучшим за всю историю проведения первенств.

Международная федерация футбола не стала наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за его высказывание с угрозой в адрес Сербии

В воскресенье хорватской сборной предстоит сыграть в финальном матче чемпионата мира по футболу со сборной Франции . Матч состоится в столичных «Лужниках». Хорваты впервые вышли в финал этого международного первенства.

Речь идет о втором видео, на котором Вида кричит «Слава Украине!» и «Beograd — gori». Однако, как указывала газета ВЗГЛЯД , слова Виды «Beograd — gori!» правильнее переводить не как угрожающее высказывание «Белград (город), гори!», а как призыв «Белград» (кафе) — жги!». Однако многие расценили его слова именно как угрозу.

Первое же скандальное видео появилось в Сети после матча Россия — Хорватия. Тогда хорваты смогли вырвать победу в серии послематчевых пенальти. На нем Вида и тренер хорватов Огнен Вукоевич говорят «Слава Украине!» и посвящают свою победу украинцам. Оба ранее играли за киевское «Динамо». ФИФА наказала футболиста за «неспортивное поведение», а тренер был дисквалифицирован хорватской федерацией футбола.

Киев же расценил слова футболиста как политическое заявление. Украинцы в отместку за наказание Виды и Вукоевича обвалили рейтинг страницы ФИФА в соцсети, понизив его с пяти до единицы.

«Слава Украине! Героям слава!» — лозунг Украинской повстанческой армии , которая во время Второй мировой войны воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и нередко к нему прибегают в современной политике.

В четверг Вида извинился перед россиянами за свои высказывания, отметив, что «совершил ошибку» и что «сделал это непреднамеренно». Он признался в любви к русским, украинцам и сербам, заверив, что делает различий между представителями разных национальностей. «Мы три раза отыграли по 120 минут и доказали, что у нас хорошая команда и нам по силам выиграть чемпионат мира. Мы еще не до конца осознаем, что случилось», — пояснил футболист.

По итогам изучения второго видео с участием Виды решающим стало то, что запись, как пояснили в дисциплинарном комитете ФИФА, «была сделана до того, как на футболиста были наложены первоначальные санкции».

«Никакого дополнительного нарушения правил ФИФА не было», — сообщили в пресс-службе.

Политолог Алексей Мартынов отметил, что в любом случае футболист сразу после первого инцидента был наказан и получил выговор от ФИФА. Впрочем, он считает, что сейчас Международная футбольная федерация решила смягчить ситуацию. Тем более этому способствовало поведение хорватских болельщиков, которые устроили в центре Москвы акцию в знак признательности России за безукоризненное проведение чемпионата.

«Ситуация вроде как сгладилась. В ФИФА не захотели омрачать такой блестящий чемпионат, который еще до завершения назвали лучшим за всю историю проведения подобных соревнований с 30-х годов прошлого века», — сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

В то же время он уверен, что «осадочек» после выходки футболиста останется.