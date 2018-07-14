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Британские СМИ «немного» признали клевету на Россию
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Guardian признала, что СМИ «немного» оклеветали Россию 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Журналист Guardian Шон Уокер признал, что британские СМИ «немного» ошибались, представляя Россию в негативном свете перед ЧМ-2018.
В своей статье Уокер сообщает, что в течение десяти лет работы специальным корреспондентом Guardian в Москве он наблюдал, как «город и страна меняются до неузнаваемости», передает ТАСС.
«Я говорил всем болельщикам, которые собирались приехать, что они задержатся тут надолго. Однако после того, когда слышишь о том, что люди нервничают перед поездкой в Россию, задумываешься, могли ли иностранные журналисты лучше рассказать об этой стране», — написал он.
Уокер сожалеет, что многие английские болельщики решили не ехать в Россию, начитавшись «страшилок» в СМИ, тогда как южноамериканские фанаты приезжали десятками тысяч.
«Англичан намного меньше, чем на других турнирах, несмотря на выход команды в полуфинал турнира. Значит ли это, что британские СМИ ошибались по поводу России? Ну, может быть, немного», — отметил он.
Напомним, сборная Англии вышла в финал чемпионата мира по футболу впервые с 1990 года. В субботу в матче за третье место команда Англии проиграла сборной Бельгии со счетом 2:0.
Ранее защитник сборной Англии Кайл Уокер заявлял, что его национальной команде было так хорошо в России, что это объединило игроков и дало им «чувство дома». Один британский болельщик признался, что «просто влюбился в Россию», побывав на ЧМ-2018. Другие британские фанаты оставили немало восторженных отзывов о России, в том числе они опровергали негативные публикации, появлявшиеся в британских СМИ. Многие англичане разочаровались в решении не приезжать на ЧМ-2018 из-за публикаций в прессе.
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