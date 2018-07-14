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Путин вынес вердикт ЧМ в России
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Путин заявил, что чемпионат мира по футболу в России удался 

RT на русском 1 час назад
Президент отметил, что страна активно готовилась к спортивному мероприятию.
≥≥ Путин посетит церемонию закрытия и финал ЧМ-2018
«Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату. Мы искренне рады, что он удался. Объединил миллионы людей вокруг футбола. Наши усилия по достоинству оценили и спортсмены, которым были созданы все условия, чтобы показать максимум своих возможностей и представители средств массовой информации… и, конечно, болельщики», — сказал он.
Ранее стало известно, что Путин посетит церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу.
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