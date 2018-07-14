Путин вынес вердикт ЧМ в России

Путин заявил, что чемпионат мира по футболу в России удался

Президент отметил, что страна активно готовилась к спортивному мероприятию. ≥≥ Путин посетит церемонию закрытия и финал ЧМ-2018 «Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату. Мы искренне рады, что он удался. Объединил миллионы людей вокруг футбола. Наши усилия по достоинству оценили и спортсмены, которым были созданы все условия, чтобы показать максимум своих возможностей и представители средств массовой информации… и, конечно, болельщики», — сказал он. Ранее стало известно, что Путин посетит церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу.