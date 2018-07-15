Германию обвинили в высокомерии по отношению к России

Немецкие CМИ обвинили Германию в высокомерии по отношению к России

Журналист немецкого издания Die Welt Катрин Шпёр обвинила соотечественников в пренебрежительном и высокомерном отношении к России. По ее словам, Германии пора перестать строить из себя морального авторитета.

Некоторые немцы, отмечает Шпёр, считают, что Россия недостойна проводить чемпионат мира по футболу. По мнению журналиста, ни одна страна не может похвастаться идеальной историей, поэтому подбирать место проведения турнира по моральному принципу невозможно.