Германию обвинили в высокомерии по отношению к России

Журналист немецкого издания Die Welt Катрин Шпёр обвинила соотечественников в пренебрежительном и высокомерном отношении к России. По ее словам, Германии пора перестать строить из себя морального авторитета.
Некоторые немцы, отмечает Шпёр, считают, что Россия недостойна проводить чемпионат мира по футболу. По мнению журналиста, ни одна страна не может похвастаться идеальной историей, поэтому подбирать место проведения турнира по моральному принципу невозможно.
«Турция, Венгрия, Италия, Япония, Франция, Великобритания, Америка, Австралия и Африка для этого не подходят, ведь все они сидят на горах трупов из своего прошлого. Хочешь-не хочешь, а все чемпионаты мира, по-видимому, придется проводить в Германии. Хотя… там тоже вроде бы что-то было?», — цитирует ее RT.