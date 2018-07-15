Моуринью дал прогноз на финал ЧМ-2018

Успех хорватам может принести именно та футбольная идентичность, которую они уже успели ярко продемонстрировать в течение чемпионата.

Главный тренер клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на исход финала ЧМ-2018 и поделился своим мнением о будущем российского футбола. Свое видение ситуации тренер изложил в интервью RT.

По мнению тренера, сборной Хорватии не стоит изобретать новый стиль игры в матче против Франции . Успех хорватам может принести именно та футбольная идентичность, которую они уже успели ярко продемонстрировать в течение чемпионата.

Французам же для победы придется выделить отдельно игрока, который будет держать Луку Модрича , уверен Моуринью. Хорватский полузащитник — очень умный футболист, который быстро считывает все происходящее на поле. Тем не менее, «опекать» его одного и при этом не забывать про остальных хорватских игроков будет очень сложно.

Моуринью высоко оценил выступление российской сборной на ЧМ-2018. Тренер отметил, что игра с Испанией кардинально изменила восприятие команды — люди поняли, что россияне способны на все.

«В начале турнира очень многие были скептически настроены по поводу выступления команды, однако я был уверен, что подопечные Станислава Черчесова выйдут из группы. И они это сделали. Им удалось создать подходящую атмосферу в команде, должным образом настраиваться на каждую встречу, бороться до конца», — отметил Моуринью.