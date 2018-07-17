После ЧМ-2018 мнение многих людей о РФ изменилось

Глава МОК: после ЧМ-2018 мнение многих людей о России изменилось

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что Россия может гордиться тем, как провела чемпионат мира 2018 года по футболу.

«Чемпионат мира по футболу прошел очень успешно. Мир увидел, насколько гостеприимна Россия и какой радушный в ней живёт народ. Отклик во всех странах чрезвычайно позитивный. Мнение многих людей о России изменилось», — приводит слова Баха пресс-служба Олимпийского комитета России.

По его словам, спорт в очередной раз показал, что способствует объединению и взаимопониманию между народами.