Кто и сколько заработал на ЧМ-2018

За время ЧМ-2018 в России продавцам подарков и сувениров удалось нарастить выручку на 54 процента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Кроме того, выручка отелей за месяц чемпионата выросла на 16 процентов, а доходы ресторанов и баров — на шесть процентов.

Самый серьезный прирост оборота сувениров зафиксировали в Екатеринбурге (на 122 процента), за ним следуют Москва (на 62 процента) и Санкт-Петербург (на 22 процента).

Наибольшей популярностью у покупателей пользовалась продукция с символикой чемпионата, матрешки и кокошники.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков рассказал, что в продуктовых магазинах в несколько раз выросли объемы реализации пива, снеков, воды и газировки. Исполнительный директор компании Restcon подсчитал, что выручка кафе и баров в центре городов увеличилась на 50 процентов.