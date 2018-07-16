Кто и сколько заработал на ЧМ-2018 

За время ЧМ-2018 в России продавцам подарков и сувениров удалось нарастить выручку на 54 процента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Кроме того, выручка отелей за месяц чемпионата выросла на 16 процентов, а доходы ресторанов и баров — на шесть процентов.
Самый серьезный прирост оборота сувениров зафиксировали в Екатеринбурге (на 122 процента), за ним следуют Москва (на 62 процента) и Санкт-Петербург (на 22 процента).
Наибольшей популярностью у покупателей пользовалась продукция с символикой чемпионата, матрешки и кокошники.
Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков рассказал, что в продуктовых магазинах в несколько раз выросли объемы реализации пива, снеков, воды и газировки. Исполнительный директор компании Restcon подсчитал, что выручка кафе и баров в центре городов увеличилась на 50 процентов.
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. По предварительным подсчетам Минкомсвязи, за время ЧМ в Россию прибыло более 800 тысяч иностранных болельщиков.