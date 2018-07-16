У бразильца в Москве украли пять билетов на финал ЧМ

В московском метро у гражданина Бразилии похитили пять билетов на финальную игру чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, бразилец обратился в полицию с заявлением о краже вечером 15 июля. Он заявил, что билеты у него украли на станции метро «Лубянка». При каких обстоятельствах была совершена кража, не уточняется.

Полиция начала проверку по заявлению болельщика.