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У бразильца в Москве украли пять билетов на финал ЧМ
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У бразильца в Москве украли пять билетов на финал ЧМ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В московском метро у гражданина Бразилии похитили пять билетов на финальную игру чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, бразилец обратился в полицию с заявлением о краже вечером 15 июля. Он заявил, что билеты у него украли на станции метро «Лубянка». При каких обстоятельствах была совершена кража, не уточняется.
Полиция начала проверку по заявлению болельщика.
Ранее СМИ назвали главным местом по кражам во время ЧМ Никольскую улицу в центре Москвы. За девять дней чемпионата мира жертвами карманников там стали 400 человек. Среди украденных вещей — дорогие гаджеты, бумажники и драгоценности. В ОВД «Китай-Город» создали спецгруппу из 50 оперативников, которые занимаются поисками карманников.
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