В США нашли объяснение успеху ЧМ в России

Американские СМИ объяснили, почему ЧМ в России — лучший в истории

С заявлением президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что прошедший в России чемпионат мира по футболу стал лучшим в истории, согласилось огромное множество людей по всему миру, пишет американская газета USA Today , отмечая, что никто не ожидал «настольно потрясающего» турнира.

«Казалось, что предоставить России право стать хозяйкой чемпионата было ошибочным решением, (…) что множество болельщиков предпочтут остаться дома и что тех, кто все же решится приехать в Россию, может ожидать холодный и даже враждебный прием. (…) Тем не менее, все эти скептики ошиблись», — пишет USA Today, содержание статьи которой передает «ИноСМИ».

Автор статьи отмечает, что заявления Инфантино уже поддержали сами футболисты, болельщики — как те, которые приехали в Россию, так и те, которые остались дома.

Подчеркивается, что чемпионат мира по футболу в России «стартовал уверенно, с каждым днем становился все лучше», а к последней неделе «уже прочно закрепился в коллективном сознании как лучший чемпионат мира по футболу в истории».

В статье говорится, что никакого «враждебного приема» не было, а российский народ «сумел продемонстрировать свое обаяние, проникнуться духом этого чемпионата и воспользоваться возможностью, чтобы показать другую сторону России».

Оказалось, что эти международные соревнования, показавшие «настоящую сокровищницу блестящих игроков», не только не утратили своей значимости, но убедили футбольное сообщество, что навсегда останутся важнейшим событием в мире футбола. Автор напоминает, как сборная Германии «падала, поднималась и снова падала», Бразилия «привнесла в чемпионат особый колорит и яркость», Англия «в какой-то момент поверила, что ей удастся вновь стать лидером».

«Мексика боролась, Бельгия блистала, Уругвай дрался, а Испания вымоталась. Сборная России оказалась на волосок от полуфинала, чего от нее не ожидал никто», — говорится в статье.

Автор вспоминает, как «мячи продолжали лететь в ворота — не по капле, а целой лавиной», и отмечает, что ни один из матчей не завершился нулевой ничьей.

Были и напряженные серии пенальти, и множество голов, забитых на последних минутах матча, и лучших игроков, демонстрировавших свои лучшие приемы и способности.

«Возможно, больше всего ярких впечатлений получили те болельщики, которые поехали в Россию», — говорится в статье. Отмечается, что болельщиков «было много», и они «привнесли огромное количество радости и энергии в жизнь городов по всей России».

«Это было странное лето в том смысле, что оно продолжало радовать нас даже тогда, когда, казалось, предложить уже нечего. Многие будут скучать по этому чемпионату, вспоминать его с самыми теплыми чувствами. Этот чемпионат мало что обещал нам, однако он подарил нам очень многое — гораздо больше, чем любой другой чемпионат мира по футболу до него», — заключает USA Today.

Напомним, сборная России по футболу впервые в современной истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира. Команда Станислава Черчесова в домашнем турнире одержала победу над Саудовской Аравией, Египтом и Испанией, уступила Уругваю и Хорватии.

Победитель турнира определился в воскресенье: сборная Франции в красивом матче переиграла соперников из Хорватии в финале чемпионата мира — 2018.