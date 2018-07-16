Сборная Франции вернулась в Париж

Самолет сборной Франции, которая выиграла чемпионат мира — 2018 в России, приземлился в Париже, сообщает ТАСС.
15 июля в Москве на стадионе "Лужники" команда Франции одержала победу над сборной Хорватии со счетом 4:2 и стала двукратным победителем мирового первенства.
После возвращения французская команда отправится на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу с болельщиками, а после отправится на прием к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.
Ранее около 200 болельщиков проводили сборную Франции в Париж.