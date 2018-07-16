Ещё
Сборная Франции вернулась в Париж
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Франции прибыла в Париж после ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Самолет сборной Франции, которая выиграла чемпионат мира — 2018 в России, приземлился в Париже, сообщает ТАСС.
15 июля в Москве на стадионе "Лужники" команда Франции одержала победу над сборной Хорватии со счетом 4:2 и стала двукратным победителем мирового первенства.
После возвращения французская команда отправится на Елисейские поля, чтобы отпраздновать победу с болельщиками, а после отправится на прием к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.
Ранее около 200 болельщиков проводили сборную Франции в Париж.
Газета.Ru: последние новости
Сборной Бельгии вручены бронзовые медали чемпионата мира по футболу Немецкие СМИ упрекнули Германию в высокомерии по отношению к России Финальный поединок чемпионата мира по футболу проходит в "Лужниках"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный российский чемпион найден мертвым25
За «сухого» Путина оправдались21
Расстроенных после ЧМ хорватов встретили с истребителями45
На поле в финале ЧМ произошел скандал566
Трамп впервые высказался о ЧМ в России23
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение