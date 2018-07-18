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Карпов оценил ЧМ-2018
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Легендарный шахматист Карпов оценил ЧМ-2018 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Легендарный шахматист Анатолий Карпов оценил уровень проведения чемпионата мира по футболу в России, передает газета "Известия".
"Думаю, у лидеров многих стран по итогам чемпионата мира открылись глаза. Наверное, иностранные политические деятели стали понимать, что представляет из себя современная Россия и как с ней взаимодействовать. Считаю правильным шагом приезд президентов Франции и Хорватии на финал мундиаля. Лидеры государств должны быть рядом со своими командами во время пиковых моментов", — заявил Карпов.
Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Ранее Александр Новак рассказал о подготовке к ЧМ-2018.
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