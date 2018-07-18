Легендарный шахматист Карпов оценил ЧМ-2018

"Думаю, у лидеров многих стран по итогам чемпионата мира открылись глаза. Наверное, иностранные политические деятели стали понимать, что представляет из себя современная Россия и как с ней взаимодействовать. Считаю правильным шагом приезд президентов Франции и Хорватии на финал мундиаля. Лидеры государств должны быть рядом со своими командами во время пиковых моментов", — заявил Карпов.

Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.