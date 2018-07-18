ЧМ-2018 «превратил русских в людей» 

Журналист Андреас Руттенауэр в своей статье для Die Tageszeitung заявил, что ЧМ-2018 показал европейцам, что россияне — «такие же люди»: они радуются вечеринкам, могут быть любопытными и вообще в целом «очень приятные».
По мнению автора статьи, «именно этот турнир превратил русских в людей» в глазах иностранцев.
«Это, безусловно, стоит предоставления этой странной стране права на чемпионат мира», — написал он.
Руттенауэр обратил внимание на дружелюбность полиции, но отметил, что она распространялась только на иностранцев: например, туристам разрешали пить пиво на улице.
Журналист подчеркнул, что туристы ожидали увидеть «гораздо более советскую страну». При этом, несмотря на отличный Wi-Fi, пляжный волейбол и поп-музыку, россияне «на удивление часто» рассказывали иностранцам о желании уехать из России. Руттенауэр связал это со «стремлением к свободе», которое ощущается почти по всей стране.
Ранее британская газета The Independent составила список фактов, которые иностранцы узнали о России после ЧМ-2018. Одним из фактов оказалась «сердечность, гостеприимность, щедрость и забавность» россиян, а также их искренние улыбки.