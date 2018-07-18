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Россияне назвали лучших игроков ЧМ
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Россияне назвали лучших игроков ЧМ 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Лучшими игроками чемпионата мира 2018 года россияне признали Игоря Акинфеева и Артему Дзюбу. Первого упомянули 19% опрошенных, второго — 13%.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), среди иностранных футболистов лидирует Лука Модрич (5%) и Килиан Мбаппе (2%). О Кришитиану Роналду вспомнили всего 1% респондентов.
Мнению россиян стоит довериться, ведь за трансляциями матчей чемпионата следили почти три четверти населения — 72%. Финальную встречу между Францией и Хорватией посмотрели, по данным ВЦИОМ, 54% россиян.
Как отмечается, статистическая погрешность приводимых сведений не превышает 2,5%.
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