Россияне назвали лучших игроков ЧМ

Лучшими игроками чемпионата мира 2018 года россияне признали Игоря Акинфеева и Артему Дзюбу. Первого упомянули 19% опрошенных, второго — 13%.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), среди иностранных футболистов лидирует Лука Модрич (5%) и Килиан Мбаппе (2%). О Кришитиану Роналду вспомнили всего 1% респондентов.

Мнению россиян стоит довериться, ведь за трансляциями матчей чемпионата следили почти три четверти населения — 72%. Финальную встречу между Францией и Хорватией посмотрели, по данным ВЦИОМ, 54% россиян.

Как отмечается, статистическая погрешность приводимых сведений не превышает 2,5%.