Кадыров ответил Слепакову стихами

Кадыров написал стихи для новой песни Слепакова о футболе

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал стихи, посвященные выступлению сборной России по футболу на чемпионате мира, и предложил Семену Слепакову написать для них музыку. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее Слепаков опубликовал на YouTube видео с юмористической песней, в которой предложил назначить Кадырова тренером сборной России по футболу перед чемпионатом мира. Глава Чечни говорил, что песня Слепакова ему понравилась, он "искренне посмеялся".

"Перед началом чемпионата мира по футболу Семен Слепаков спровоцировал меня на ответный стих ему. И вот к концу ЧМ-2018 я написал еще одно стихотворение. Возможно, прочитав его, где-то переделав под свой мотив, Слепаков сделает песню, которую будет петь вся страна", — написал Кадыров и прикрепил к посту текст стихотворения.