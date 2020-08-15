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Бывший футболист сборной Украины увидел «безумие» в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Бывший футболист сборной Украины увидел «безумие» в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский охарактеризовал волнения в Белоруссии. Слова приводит YouTube-канал «Бомбардир».
35-летний форвард оговорился, что не хочет говорить про политику, однако заметил, что когда происходит такое «безумие» сложно оставаться в стороне от процессов. При этом Милевский заметил, что в Бресте ситуация более спокойная.

«Мирное небо — вот самое главное», — заключил бывший нападающий сборной Украины.

13 августа тренер вратарей в брестском клубе Василий Хомутовский обратился к белорусским силовикам с призывом прекратить насилие. Экс-игрок сборной страны по футболу отметил, что некоторые силовики уже «взяли кровь на руки», и напомнил, что белорусы требуют проведения честных выборов.
Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.
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Комментарии
Футбол , Василий Хомутовский , Артем Милевский
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