Бывший футболист сборной Украины увидел «безумие» в Белоруссии 

35-летний форвард оговорился, что не хочет говорить про политику, однако заметил, что когда происходит такое «безумие» сложно оставаться в стороне от процессов. При этом Милевский заметил, что в Бресте ситуация более спокойная.

«Мирное небо — вот самое главное», — заключил бывший нападающий сборной Украины.

13 августа тренер вратарей в брестском клубе Василий Хомутовский обратился к белорусским силовикам с призывом прекратить насилие. Экс-игрок сборной страны по футболу отметил, что некоторые силовики уже «взяли кровь на руки», и напомнил, что белорусы требуют проведения честных выборов.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.