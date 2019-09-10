Марио, супер!

Команда Черчесова одолела Казахстан на последней минуте. Россия почти прошла на Евро-2020

Сборная России в последние дни заставила поверить, что матч с Казахстаном в Калиниграде завершится если не разгромной, то хотя бы уверенной победой. И правда: результат первой игры в Нур-Султане вкупе с хорошей формой команды Станислава Черчесова давали повод для наилучших ожиданий. Но что-то пошло не так. Сборная при своих трибунах решила устроить легкий триллер, дотянув с развязкой до самого конца. «Лента.ру» — о трудном успехе российских футболистов, который максимально приблизил их к выходу на чемпионат Европы-2020.

Долго запрягали

После волевой победы над Шотландией матч с Казахстаном можно было воспринять как некое поле для перестановок, но таких, аккуратных. Казахи изначально могли стать соперником в борьбе за второе место, но после победы со счетом 4:0 воспринимать их всерьез стало трудно. Так что, да: в Калининграде, казалось, можно было и поэкспериментировать.

Куда привели эти перестановки? Сказать что-то конкретное по первому тайму было сложно. Бомбить Казахстан с первых минут сборная то ли не собиралась, то ли не смогла. Во всяком случае, 11 человек, которых выбрал Черчесов, никуда особенно не торопились, разыграли вроде как до верного, регулярно доходили до штрафной, но били по ногам защитников, а не по воротам.

Действуя с очевидным преимуществом, хозяева играли без огня у чужих ворот, но и у своих пожара не допускали. Спокойно, можно даже сказать деловито россияне подвели первый тайм к нулевой ничьей. Смотреть за действом с трибун было откровенно скучновато.

Унылое в целом течение матча Черчесов по ходу второго тайма попробовал нарушить заменами, выпустив на поле хорошо проявивших себя с Шотландией Федора Кудряшова Алексея Ионова . Выход первого позволил передвинуть ближе к атаке Жиркова, который в свои 36 проводит потрясающий сентябрь. А второй сменил Миранчука, который геройствует в «Локомотиве» , но никак не найдет себя в сборной.

Собственно, вся вторая половина проходила в режиме «Да как же так?» Казахи выставили на своей половине автобус, и если в первом тайме они хоть как-то пытались выходить к воротам Гильерме, то теперь мяч был полностью в распоряжении россиян.

И хозяева, в общем-то, действовали довольно бодро, но, боже… Как они не забили? Понять это с каждым разом было все труднее. То Головин, то кто-то из наших мастеров игры головой — все они пробовали, все они били, но все — мимо. Мяч не просто не шел в сетку — он магическим образом все время пролетал мимо створа. Квинтэссенцией этого невезения стал момент, когда Ионов просто не смог добить мяч в уже пустые ворота после удара Жиркова, с которым справился голкипер сборной Казахстана Дмитрий Непогодов

Чем ближе к финальному свистку, тем напряженнее становилось ожидание. В шальную контратаку сборной Казахстана верилось все меньше, но и в гол россиян, к сожалению, тоже, хотя давление с их стороны только росло. И трибуны, чувствуя это, гудели без остановки.

А теперь — важный вопрос. Все помнят четвертьфинальный матч чемпионата мира с Хорватией? События концовки матча с Казахстаном будто отправили болельщиков в тот июльский день, когда Фернандес ударом головой подарил сборной России шанс на полуфинал. В этот раз ставки были ниже, но сюжет — такой же по накалу. Навес с фланга, голова Фернандеса. Гол. Гол! Го-о-о-о-о-ол!

И ведь надо было дотянуть до 89-й минуты.

Усредненный класс

Расклады в группе I теперь получаются такими: сборная России одержала пятую победу подряд, валидольную, вымученную, но, черт побери, пятую подряд! В параллельном матче бельгийцы не оставили камня на камне от шотландцев — 4:0. Получается, что россияне на три очка отстают от лидирующих «красных дьяволов», а от казахстанцев, идущих третьими, оторвались аж на восемь баллов. Расслабляться окончательно еще рано, но немного выдохнуть можно уже сейчас.

Коллеги жаловались, мол, сборная России стала скучной. Посыл был такой: теперь мы точно знаем, чего от команды Черчесова ожидать — даже в плане побед. Непозволительная еще два года назад роскошь. Согласиться с самим фактом, скорее, можно. Но вот жаловаться на него…

Действительно, раньше российская сборная была командой, которая могла, скажем, обыграть Англию, на равных бороться с Германией и выносить крепкие сборные примерно своего уровня, и делать это внешне легко. А через три дня она могла безоговорочно слить Израилю или всерьез заставить волноваться в игре с какими нибудь Фарерами. Про Словению и вспоминать не хочется.

С предыдущими годами разница состоит в том, что команды типа Шотландии и Казахстана, даже создавая сборной России проблемы, все-таки ей проигрывают. Победа россиян может быть более-менее красивой, как несколько дней назад в Глазго, может быть такой, как сегодня. Но главное, и самое «скучное» — эта команда побеждает.

Ребята Черчесова доказывают это уже больше года, обыгрывая такие команды что в официальных матчах, что в контрольных (не путать с товарищескими), говоря на языке Черчесова. Этого запаса сил хватает для того, чтобы уже в начале осени россияне могли, по существу, снять вопросы о выполнении задачи — выходе на Евро-2020 напрямую.

А еще мы знаем, что тягаться, например, с Бельгией сборной России не под силу. В первом туре она проиграла «красным дьяволам» безальтернативно и по делу, хотя то было в гостях. А дома… Ну, во всяком случае, можно не рассчитывать, но хотя бы надеяться на благополучный исход.

Хочется сказать, что бороться с бельгийцами пока рано. Сборная России сейчас — вполне себе обыкновенная современная средняя команда со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами. Мы на сотню процентов можем быть уверены в силах наших футболистов в матчах с Казахстаном и ждать мешок забитых мячей в игре с Сан-Марино.

Ни один чемпионат Европы не обходится без обыкновенных средних команд. Можно практически не сомневаться: предстоящий Евро без сборной России тоже не пройдет.