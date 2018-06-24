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Испанцам приписали желание избежать встречи с Россией
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Испанцам приписали желание избежать встречи с Россией на чемпионате мира 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Тренерский штаб сборной Испании не хочет играть с командой России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, испанцы считают, что сборная Уругвая находится не в лучшей форме, тогда как хозяева мундиаля демонстрируют хорошую физическую подготовку и получают поддержку со стороны болельщиков. Поэтому сборная постарается обеспечить такой результат, который выведет ее в первом раунде плей-офф на Уругвай.
Испанцы выступают в группе В. Вместе с португальцами они набрали по четыре очка, однако занимают первое место по дополнительным показателям. Команды пока не обеспечили себе право на участие в 1/8 финала, им осталось провести по одной игре.
Уругвай и Россия за тур до конца группового этапа оформили выход в плей-офф. 25 июня сборные встретятся в очном поединке, который определит расстановку в турнирной таблице группы А.
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