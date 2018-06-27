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Раскрыто прошлое самой красивой болельщицы
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Друг самой красивой болельщицы сборной России рассказал о ее прошлом 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Владелец сети фитнес-клубов Сергей Рощупкин рассказал о прошлом Натальи Андреевой, которую считают самой красивой болельщицей сборной России на чемпионате мира 2018 года.
"Наташа действительно чуткая, отзывчивая, позитивная. Приехала из Череповца и сама себя сделала. Выучилась, нашла работу, свободно говорит на английском и испанском, занимается фитнесом, бегает марафоны. А ещё болельщица, каких мало", — цитирует Рощупкина Kp.ru.
По словам знакомого, Андреева снималась в откровенных фотосессиях, однако информация о карьере в порно является ложью.
"Но вы грань между ню и порно знаете? Вот же. А некоторые стриптиз от проституции отличить не могут… Она ведь не искала скандальной славы, просто ходила болеть на матчи. Но кому-то, видимо, поперек горло встало, что она самая красивая фанатка, какие-то блогеры кинулись ковыряться в грязном белье", — указал он.
Ранее Андреева опровергла появившуюся информацию о том, что она является порноактрисой.
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