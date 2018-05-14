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Клуб сменил название в честь Трампа
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Израильский футбольный клуб «Бейтар» сменил название в честь Трампа 

ТАСС 3 часа назад
Фото: EPA
Руководство израильского футбольного клуба "Бейтар" из Иерусалима приняло решение добавить к названию команды фамилию действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на странице "Бейтара" в Facebook.
6 декабря прошлого года Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. В феврале Госдепартамент проинформировал, что изначально американский посол и небольшая группа его сотрудников будут работать на территории генерального консульства США в Иерусалиме, где в понедельник, 14 мая, состоится церемония открытия дипмиссии.
"В течение 70 лет Иерусалим ждал международного признания, пока президент Дональд Трамп не признал город вечной столицей Израиля. Президент Трамп проявил мужество и настоящую любовь к израильскому народу и их столице, — говорится в заявлении клуба. — "Бейтар", один из самых известных символов города, благодарит президента США за его поддержку. Президент и владелец клуба вместе с исполнительным директором решили добавить к названию команды имя американского президента, который принял историческое решение, отныне клуб будет называться "Бейтар Трамп Иерусалим".
"Бейтар" — шестикратный чемпион Израиля. Семь раз клуб завоевывал Кубок страны и дважды — Суперкубок.
Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Право Израиля на Иерусалим не было признано международным сообществом. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.
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