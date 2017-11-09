Слуцкий вернулся в Москву

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий прилетел в Москву и встретился в гостинице с Романом Бабаевым , генеральным директором московского ЦСКА, который он ранее возглавлял. Предположительно, речь идет о переговорах.

Как сообщил «Советский Спорт», бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий английский «Халл Сити», прилетел в Москву и встретился в одной из гостиниц с генеральным директором армейского клуба Романа Бабаева.

По сообщению издания, это предположительно были переговоры с красно-синими, хотя не сообщается, в каком качестве ЦСКА хочет привлечь своего бывшего главного тренера к работе в клубе.

В последние дни вокруг персоны Леонида Слуцкого ходит много слухов. Дела в его нынешнем клубе, который он возглавляет с этого сезона, у российского специалиста пока идут не очень.

«Халл Сити», вылетевший по итогам кампании-2016/17 из Английской премьер-лиги, занимает в Чемпионшипе только 20-е место из 24-х команд, оторвавшись от зоны вылета всего на 4 балла.

При этом в последних трех поединках команда Слуцкого потерпела поражения. Дома «тигры» уступили «Ноттингем Форрест» (2:3) и «Мидлсбро» (1:3), а 4 ноября уступили в гостях «Шеффилд Юнайтед» с разгромным счетом (1:4).

После этого активно поползли слухи о возможной скорой отставке первого российского главного тренера в истории английского футбола.

Впрочем, руководство «Халла» тут же заявило о полной поддержке главного тренера, подтвердив, что у Слуцкого имеется карт-бланш.

В мировом футболе известно немало случаев, когда после подобных заявлений случались увольнения, но местные СМИ сообщили еще одну важную деталь: российский тренер пользуется не только поддержкой руководства, но и популярен у болельщиков, а также обладает авторитетом в команде.

К тому же все понимают, что на Леонида Викторовича в этом сезоне свалилось слишком много проблем: «Халл» не только растерял большинство прошлогодних лидеров после вылета из АПЛ, долго не делал приобретений на летнем рынке и в итоге комплектовался в конце окна в спешке, набирая игроков, которые «плохо лежали».

Главной же проблемой оранжево-черных являются травмы, выкосившие половину лидеров нынешнего состава, так что столь низкое место «Халла» в турнирной таблице вряд ли должно удивлять.

«Я никогда не расстраиваюсь. Если я буду расстраиваться, я не смогу нормально работать. Мне действительно нравятся проводить тренировки, у нас хорошие отношения с игроками. Я никогда не работаю, думая только о своем контракте. Для меня это ничто, — рассказал Слуцкий 6 ноября Hull Daily Mail.

— Каждый матч может изменить ситуацию. Раньше мы говорили с руководством, оно поддерживает меня. Это очень важно, и я благодарен за это. Хотя сейчас испытываю большое давление».

Впрочем, о Слуцком говорят не только в разрезе «Халл Сити» или вот теперь московского ЦСКА. В последние дни также поползли слухи, что российского специалиста могут пригласить на административную должность в лондонский «Челси».

«Синих» на днях покинул по собственному желанию многолетний технический директор клуба Майкл Эменало , работавший на «Стэмфорд Бридж» последние десять лет.

Сейчас в клубе Романа Абрамовича его обязанности распределились между несколькими работниками, включая еще одного директора Марину Грановскую

По информации британских СМИ, кандидатура 46-летнего Слуцкого на пост, оставленный Эменало, будет рассмотрена, если россиянин будет все-таки уволен из «Халл Сити».

Напомним, что именно по приглашению Романа Абрамович российский тренер поселился в начале 2017 года в Лондоне после добровольного ухода с поста рулевого ЦСКА.

На протяжении полугода Леонид Викторович активно изучал английские язык и футбол, занимаясь с преподавателем и посещая футбольные матчи.

Александра Головина. Впрочем, он не только праздно смотрел игры, но и потрудился на благо «Челси», составив несколько подробных скаутских отчетов по различным интересующим «синих» футболистам, включая бывших подопечных по ЦСКА Марио Фернандеса

Пока непонятно, как дальше будет развиваться карьера Слуцкого — насколько крепки его позиции в «Халле», насколько серьезен интерес «Челси», что за новая история с ЦСКА, — но очевидно одно. Без работы бывший главный тренер сборной России точно не останется.