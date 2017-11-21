РФПЛ отказалась из-за мороза переносить матч в Хабаровске 

В РФПЛ заявили, что не видят препятствий для проведения 27 ноября в Хабаровске матча 18-го тура между «СКА-Хабаровском» и московским «Локомотивом». Железнодорожники пытались договориться о переносе встречи в другой город из-за сильного мороза, но хозяева обвинили соперника в трусости и нежелании лететь на Дальний Восток.
«Окончательное решение примет судья»
Ударившие в Хабаровске морозы неожиданно стали главной темой для обсуждения в российском футболе. Сильные холода пришли в регион на прошлой неделе. Сначала в городе выпала почти месячная норма осадков, а затем столбики термометров опустились до -20 °С. В понедельник в Хабаровске и был побит абсолютный рекорд минимальной температуры для осени (-27,7 °С).
К несчастью, аномальное похолодание совпало по времени с двумя важнейшими домашними матчами местной футбольной команды в РФПЛ — с московскими ЦСКА и «Локомотивом». Если армейцы не имели права не играть на Дальнем Востоке, так как сами предложили сопернику поменяться встречами, чтобы в августе сыграть в Москве и иметь больше времени на подготовку к матчам квалификации Лиги чемпионов, то железнодорожники попытались добиться переноса противостояния в более тёплый регион.
При этом именно подопечные Юрия Сёмина сейчас возглавляют турнирную таблицу. Разумеется, в команде не горят желанием отправляться на самый дальний выезд сезона и выходить на поле в столь экстремальных условиях.
В РФПЛ на заявления московского клуба отреагировали оперативно и заявили, что в день матча в Хабаровске ожидаются не самые сильные морозы, а стало быть, никаких оснований для переноса игры в другой город нет.
«Российская футбольная Премьер-Лига информирует, что анализ прогнозов температуры на матч 18-го тура «СКА-Хабаровск» — «Локомотив», который состоится 27 ноября 2017 года, не превышает нормы. РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча. По данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов, на время игры ожидается температура от -10°С до -12°С. В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья», — говорится в заявлении РФПЛ.
Готовность к матчу — 100%.
Температура в одном из мест на футбольном поле +16,7С. Средняя температура на поле +14С. Время измерения — 18.00 по Хабаровску.
Армейское дерби уже через полчаса 🔴🔵💪🏻 pic.twitter.com/RlroRqU9Ql— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) 18 ноября 2017 г.
«Кто-то боится лететь в Хабаровск»
В «Локомотиве» изначально предложили перенести игру в Москву, Сочи или даже Махачкалу, однако в «СКА-Хабаровске» на это предложение ответили отказом.
«Не понимаю, почему мы куда-то должны ехать. Давайте представим, что случился форс-мажор и, возможно, в тот день будет -30 °С. Однако решение о проведении матча — это не предмет торга между «Локомотивом», «СКА-Хабаровск» и лигой. Решение принимает судья матча, который прилетает на эту игру. На предматчевом совещании он говорит делегату и инспектору, что поле травмоопасно. В таком случае именно судья матч отменяет. Я 25 лет работаю в профессиональном футболе и ни разу не слышал, чтобы встреча отменялась по прогнозу, потому что кто-то прочитал, что, наверное, будет холодно. Разве в других странах отменяют игры, потому что кто-то прочитал прогноз? Почему я должен лишать хабаровчан зрелища от футбольного матча с «Локомотивом»? У меня складывается чёткое ощущение, что кто-то боится сюда лететь», — приводит «Чемпионат» слова гендиректора клуба Олега Флегонтова.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в ответ справедливо заметил, что опасается за здоровье своих подопечных.
«Зачем мучить футболистов и играть в -20 °С? В такую погоду ходить тяжело, а у ребят во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию. Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придёт на стадион в -20 °С? При этом говорят, что «Локомотив» боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем», — заявил наставник железнодорожников.
На стороне «Локомотива» выступил и Общероссийский профсоюз футболистов. Его глава Александр Зотов заявил, что в РФПЛ должны при составлении календаря на сезон учитывать климатические особенности регионов. Юрист отметил, что намерен обратиться как к главе Премьер-лиги Сергею Прядкину, так и президенту РФС Виталию Мутко.
В Хабаровске темно и холодно, но все готово к #СКАЦСКА pic.twitter.com/OXwyXnO7qt— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 ноября 2017 г.
ЦСКА в Хабаровске: четыре забитых мяча, две травмы и пять тысяч болельщиков
В субботу 18 ноября в Хабаровске уже сыграл ЦСКА. В день матча в городе было по разным данным от -16 до -19 °С по Цельсию. Армейцам в крайне экстремальных условиях удалось одержать волевую победу (4:2), но сразу два футболиста столичной команды Алексей Березуцкий и Георги Миланов получили переломы малоберцовых костей. Негативно высказался о погоде и швед Понтус Вернблум, оформивший дубль.
«Без сомнений, буду рассказывать своим внукам про такие ужасные погодные условия! Конечно, это был из ряда вон выходящий матч. В футбол в такую погоду не играют. Это позитивный опыт для меня, но даже будучи скандинавом, я не готов постоянно играть в таких условиях», — приводит слова Вернблума официальный сайт ЦСКА.
В морозную погоду от похода на стадион решили отказаться и многие местные болельщики. Несмотря на приезд в Хабаровск участника Лиги чемпионов, на арене имени Владимира Ленина собралось всего 5569 зрителей, что стало одним из худших показателей для домашних матчей «СКА-Хабаровска» в текущем сезоне.
Новости медицинского штаба: Алексей Березуцкий и Георгий Миланов https://t.co/MZT3hBiXVT #ЦСКА pic.twitter.com/Q0Wx70EF6D— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 ноября 2017 г.
«Это можно сравнить с выходом в космос»
Известный российский тренер Валерий Непомнящий с сильными морозами знаком не понаслышке, ведь он не только родился в Алтайском крае, но и не один год возглавлял «Томь». По словам специалиста, болельщики в холодных регионах России имеют право смотреть футбол на домашних аренах.
«Моё мнение, играть нужно на хороших полях в комфортных для футболистов и зрителей условиях. Но у нас такая большая страна, что об интересах томских, новосибирских, хабаровских болельщиков тоже нельзя забывать. Там люди хотят смотреть на свою команду. Поэтому «СКА-Хабаровск» нельзя осуждать за нежелание переносить встречу», — считает Непомнящий.
Тренер отметил, что игра в условиях сильного мороза действительно чревата травмами особенно после длительного перелёта.
«В таком случае мышцы слишком долго не работают. Это даже можно сравнить с выходом в космос. А что касается непосредственно мороза, то ребята сейчас поддевают специальные рейтузы, которые спасают от холода. Но нужно понимать, что к морозу не все адаптируются одинаково. Кто-то переносит «минус» относительно легко, а некоторые — совсем плохо. В игре с ЦСКА, к сожалению, травмы получили Миланов и Алексей Березуцкий. Пусть это не мышечные, а костные повреждения, но всё это взаимосвязано», — объяснил специалист.
Также Непомнящий вспомнил самый холодный матч в своей карьере и предложил способ решения проблемы.
«В марте 2008 года в первом туре нового сезона «Томь» принимала «Динамо», и в городе тогда было -15 °С, правда я на тот момент команду не возглавлял. Плюс в Томске было естественное поле, и подогрев не справился с морозом. В Хабаровске же постелен искусственный газон, и выглядит он вполне прилично. «Бетона» в матче с ЦСКА не чувствовалось. Считаю, что проблему сильных морозов можно решить с помощью манежей. Отличная крытая арена есть в Красноярске. Там сейчас играет домашние матчи «Енисей». «Томь» в своё время тоже провела здесь несколько домашних встреч, так как в Томске играть не представлялось возможным. Пусть он вмещает всего три тысячи зрителей, зато всем комфортно. Высокое светлое сооружение. Играть там очень приятно. Подобные манежи нужно строить для всех команд, которые представляют северные регионы страны», — добавил Непомнящий.
Матч стартовал! #ЕнисейСпартак2 pic.twitter.com/bmBwliJJlZ— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 18 ноября 2017 г.