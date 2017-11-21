РФПЛ отказалась из-за мороза переносить матч в Хабаровске

В РФПЛ заявили, что не видят препятствий для проведения 27 ноября в Хабаровске матча 18-го тура между «СКА-Хабаровском» и московским «Локомотивом». Железнодорожники пытались договориться о переносе встречи в другой город из-за сильного мороза, но хозяева обвинили соперника в трусости и нежелании лететь на Дальний Восток.

«Окончательное решение примет судья»

Ударившие в Хабаровске морозы неожиданно стали главной темой для обсуждения в российском футболе. Сильные холода пришли в регион на прошлой неделе. Сначала в городе выпала почти месячная норма осадков, а затем столбики термометров опустились до -20 °С. В понедельник в Хабаровске и был побит абсолютный рекорд минимальной температуры для осени (-27,7 °С).

К несчастью, аномальное похолодание совпало по времени с двумя важнейшими домашними матчами местной футбольной команды в РФПЛ — с московскими ЦСКА и «Локомотивом». Если армейцы не имели права не играть на Дальнем Востоке, так как сами предложили сопернику поменяться встречами, чтобы в августе сыграть в Москве и иметь больше времени на подготовку к матчам квалификации Лиги чемпионов, то железнодорожники попытались добиться переноса противостояния в более тёплый регион.

При этом именно подопечные Юрия Сёмина сейчас возглавляют турнирную таблицу. Разумеется, в команде не горят желанием отправляться на самый дальний выезд сезона и выходить на поле в столь экстремальных условиях.

«Российская футбольная Премьер-Лига информирует, что анализ прогнозов температуры на матч 18-го тура «СКА-Хабаровск» — «Локомотив», который состоится 27 ноября 2017 года, не превышает нормы. РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча. По данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов, на время игры ожидается температура от -10°С до -12°С. В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья», — говорится в заявлении РФПЛ. В РФПЛ на заявления московского клуба отреагировали оперативно и заявили, что в день матча в Хабаровске ожидаются не самые сильные морозы, а стало быть, никаких оснований для переноса игры в другой город нет.

Готовность к матчу — 100%.



Температура в одном из мест на футбольном поле +16,7С. Средняя температура на поле +14С. Время измерения — 18.00 по Хабаровску.



Армейское дерби уже через полчаса 🔴🔵💪🏻 pic.twitter.com/RlroRqU9Ql— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) 18 ноября 2017 г.

«Кто-то боится лететь в Хабаровск»

«Не понимаю, почему мы куда-то должны ехать. Давайте представим, что случился форс-мажор и, возможно, в тот день будет -30 °С. Однако решение о проведении матча — это не предмет торга между «Локомотивом», «СКА-Хабаровск» и лигой. Решение принимает судья матча, который прилетает на эту игру. На предматчевом совещании он говорит делегату и инспектору, что поле травмоопасно. В таком случае именно судья матч отменяет. Я 25 лет работаю в профессиональном футболе и ни разу не слышал, чтобы встреча отменялась по прогнозу, потому что кто-то прочитал, что, наверное, будет холодно. Разве в других странах отменяют игры, потому что кто-то прочитал прогноз? Почему я должен лишать хабаровчан зрелища от футбольного матча с «Локомотивом»? У меня складывается чёткое ощущение, что кто-то боится сюда лететь», — приводит «Чемпионат» слова гендиректора клуба Олега Флегонтова. В «Локомотиве» изначально предложили перенести игру в Москву, Сочи или даже Махачкалу, однако в «СКА-Хабаровске» на это предложение ответили отказом.

«Зачем мучить футболистов и играть в -20 °С? В такую погоду ходить тяжело, а у ребят во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию. Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придёт на стадион в -20 °С? При этом говорят, что «Локомотив» боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем», — заявил наставник железнодорожников. Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в ответ справедливо заметил, что опасается за здоровье своих подопечных.

В Хабаровске темно и холодно, но все готово к #СКАЦСКА pic.twitter.com/OXwyXnO7qt— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 ноября 2017 г.

ЦСКА в Хабаровске: четыре забитых мяча, две травмы и пять тысяч болельщиков

В субботу 18 ноября в Хабаровске уже сыграл ЦСКА. В день матча в городе было по разным данным от -16 до -19 °С по Цельсию. Армейцам в крайне экстремальных условиях удалось одержать волевую победу (4:2), но сразу два футболиста столичной команды Алексей Березуцкий Георги Миланов получили переломы малоберцовых костей. Негативно высказался о погоде и швед Понтус Вернблум, оформивший дубль.

«Без сомнений, буду рассказывать своим внукам про такие ужасные погодные условия! Конечно, это был из ряда вон выходящий матч. В футбол в такую погоду не играют. Это позитивный опыт для меня, но даже будучи скандинавом, я не готов постоянно играть в таких условиях», — приводит слова Вернблума официальный сайт ЦСКА.

В морозную погоду от похода на стадион решили отказаться и многие местные болельщики. Несмотря на приезд в Хабаровск участника Лиги чемпионов, на арене имени Владимира Ленина собралось всего 5569 зрителей, что стало одним из худших показателей для домашних матчей «СКА-Хабаровска» в текущем сезоне.

«Это можно сравнить с выходом в космос»

«Моё мнение, играть нужно на хороших полях в комфортных для футболистов и зрителей условиях. Но у нас такая большая страна, что об интересах томских, новосибирских, хабаровских болельщиков тоже нельзя забывать. Там люди хотят смотреть на свою команду. Поэтому «СКА-Хабаровск» нельзя осуждать за нежелание переносить встречу», — считает Непомнящий. Известный российский тренер Валерий Непомнящий с сильными морозами знаком не понаслышке, ведь он не только родился в Алтайском крае, но и не один год возглавлял «Томь». По словам специалиста, болельщики в холодных регионах России имеют право смотреть футбол на домашних аренах.

«В таком случае мышцы слишком долго не работают. Это даже можно сравнить с выходом в космос. А что касается непосредственно мороза, то ребята сейчас поддевают специальные рейтузы, которые спасают от холода. Но нужно понимать, что к морозу не все адаптируются одинаково. Кто-то переносит «минус» относительно легко, а некоторые — совсем плохо. В игре с ЦСКА, к сожалению, травмы получили Миланов и Алексей Березуцкий. Пусть это не мышечные, а костные повреждения, но всё это взаимосвязано», — объяснил специалист. Тренер отметил, что игра в условиях сильного мороза действительно чревата травмами особенно после длительного перелёта.